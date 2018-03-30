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Giresun'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Zirveye katılacak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları, Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları yarın Giresun'da düzenlenecek üçlü zirveye katılmak için kente geldi.

Kümbet yaylasındaki Bor Otel'de düzenlenmesi planlanan üçlü zirve öncesi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi.

Ayrı uçaklarla havalimanında gelen 3 bakan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve diğer ilgililerce karşıladı.

Bakan Canikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın düzenleyecekleri toplantı sonrasında diğer bakanlarla, çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Bakanlar Canikli, İzoria ve Hasanov, konaklayacakları otele hareket etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının katılacağı zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamaları bekleniyor.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ordu

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