"Gizli oyuncu Selahattin Demirtaş"

"Nasıl askerimiz bunların inlerini başına yıkacaksa bu ittifaka karşı da 24 Haziran'da sandıkta bunlara bir Osmanlı tokadı, bir Aydıntepe tokadı vurup geçeceğiz inşallah. Gün birlik günüdür, gün kardeşlik günüdür, gün bir olma zamanıdır, milli ve yerli duruş zamanıdır. Bunlar her gün kılıktan kılığa giriyorlar, her gün yeni bir yalan söylüyorlar ama benim Aydıntepeli, Bayburtlu kardeşlerim bunlara inanmıyor. Unutmayın, 24 Haziran günü inşallah yeni Türkiye'nin temellerini burada biz atacağız."

Ağbal, Erdoğan ve Bahçeli'nin her gün "Sizlerin bu inlerinizi başlarınıza yıkacağız." dediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

Bakan Ağbal, Saadet Partililere ise şöyle seslendi:

"Saadet Partili kardeşlerim, verdiğiniz her oy CHP'ye gidiyor. Muharrem İnce'nin 25 Haziran sabahı başörtülü kızları üniversitelerden atmasına gidiyor. Uyanın, gün başka bir gün inşallah. 24 Haziran'da inşallah Cumhur İttifakı olarak sandıklara gümbür gümbür gideceğiz ve Erdoğan'ı Cumhur İttifakı olarak iş başına getireceğiz. Biz her daim sizin hizmetkarınız olduk. Ne kadar hizmet etsek, yatırım getirsek azdır. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Biz size hizmetkar olduk, bundan sonra da size hizmetkar olacağız. Bu, eski Türkiye artıklarına 24 Haziran'da geçit yok, yola devam."