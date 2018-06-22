Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu ekibin içinde esas oyuncu, gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Bugün yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor, onlar da 'Eyvallah başımızın üstüne Selahattin Demirtaş' diyorlar." ifadelerini kullandı. Ağbal, Aydıntepe ilçesinde vatandaşlara hitabında, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer yazacaklarını söyledi. Bakan Ağbal, "Bu birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bütün AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren kardeşlerimiz için, yarınlarımız için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu. Cumhur İttifakı olarak karşılarındakilerin kimler olduğuna baktıklarını söyleyen Ağbal, şöyle devam etti: "Kimler bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin karşısına çıkmış? Bakıyoruz bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Teröriste, 'terörist' diyemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta Muharrem İnce. Koşa koşa Edirnekapı'da terörist başının siyaset ayağında taşeronluğunu yapan Selahattin Demirtaş'a giden Muharrem İnce. Diğer tarafta, adını bile unuttum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yani kökünün nerede olduğu belli değil, bir yerler onu ortaya doğru koydu. Öbür tarafta, Allah rahmet eylesin rahmetli hocamız Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar. Bugün Saadet Partisi'nin başına geçmiş 'Değiştireceğim' diyor. Sen kimsin, neyin hesabını güdüyorsun? Sen, Selahattin Demirtaşların, sen bu ülkede başörtülü genç kızların üniversiteye girmesini engelleyenlerin peşine düşmüşsün, onlarla birlikte hareket ediyorsun."

- "Gün birlik günüdür, gün kardeşlik günüdür" "Bu ekibin içinde esas oyuncu, gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Bugün yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor, onlar da 'Eyvallah başımızın üstüne Selahattin Demirtaş' diyorlar." ifadesini kullanan Ağbal, şunları kaydetti: "Neymiş efendim, ikinci tura kalınacakmış, orada Millet İttifakı cephesi, demokratik bir cepheye dönüşecekmiş. Bunların hepsi danışıklı dövüş. Karşımızda olan ittifakı bilin. Bu ittifakın içinde, dibinde, tamamında Selahattin Demirtaş da var, PKK da var, millet düşmanları da var. Bugün bunlar kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Bize demokrasi havarisi kesildiler, özgürlükçü havaya girdiler. Hakikat bu mu? Değil. Bunlar değil miydi türbanlı kızlarımızın üniversiteye girmesini engelleyen, bunlar değil miydi öğretmen bacılarımızın okullarda öğretmenlik yapmasını engelleyenler? Bunlar değil miydi kardeşi kardeşe düşman yapanlar? Selahattin Demirtaş dediğiniz, Kemal Kılıçdaroğlu dediğiniz aynı yolun yolcusu bunlar. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, 16 yıldır elde edilen kazanımlara karşı birlik olmuşlar, eski Türkiye'yi geri getirmek istiyorlar. Rabb'ime şükürler olsun, bugün Selahattin Demirtaş'ın geldiği yolda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği yolda da bu PKK alçaklarının gittiği yolda da askerimiz tepelerinde. Afrin'den süpürdük, Fırat Kalkanı bölgesinden süpürdük, Münbiç'ten süpürüyoruz. Ne kaldı geriye? Kandil kaldı. Askerlerimiz tepelerinde, Kandil'i onların başına yıkacağız, mağaralarında, inlerinde onları kahru perişan edeceğiz."

Ağbal, Erdoğan ve Bahçeli'nin her gün "Sizlerin bu inlerinizi başlarınıza yıkacağız." dediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu: "Nasıl askerimiz bunların inlerini başına yıkacaksa bu ittifaka karşı da 24 Haziran'da sandıkta bunlara bir Osmanlı tokadı, bir Aydıntepe tokadı vurup geçeceğiz inşallah. Gün birlik günüdür, gün kardeşlik günüdür, gün bir olma zamanıdır, milli ve yerli duruş zamanıdır. Bunlar her gün kılıktan kılığa giriyorlar, her gün yeni bir yalan söylüyorlar ama benim Aydıntepeli, Bayburtlu kardeşlerim bunlara inanmıyor. Unutmayın, 24 Haziran günü inşallah yeni Türkiye'nin temellerini burada biz atacağız." - "Bu eski Türkiye artıklarına 24 Haziran'da geçit yok" Vatandaşlara, "Bugün karşımızdaki ittifakın peşinde olduğu nedir biliyor musunuz?" sorusunu yönelten Ağbal, "Bu ülkenin yerli, milli savunma güvenlik sistemlerinin kurulmasını engellemeye çalışıyorlar. Aynı zihniyet, bu ülkede sanayileşmeyi gerçekleştirmek isteyen Erbakan hocamızın da karşısında değil miydi? Erbakan hocamız da 'kendi milli, yerli savunma güvenlik sistemlerimizi kuracağız.' dediği zaman karşısında değil miydi bunlar?" ifadesini kullandı.

Ağbal, Türkiye'nin bugün kendi helikopterini yaptığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu zihniyet helikopteri dışarıdan alırdı. Şimdi bizim milli, yerli ATAK helikopterimiz var. ATAK helikopterinden korkuyorlar. ALTAY tankımız, kendi mühendislerimizin yaptığı tank geliyor. Motorunu da biz yapacağız. Yakında orta menzilli, uzun menzilli füzelere sahip olacağız. Bugün PKK alçakları, bunların maşaları Kandil'de mağaraların içerisinde deliklere sıkışırken bizim silahlı insansız hava araçlarımız bunları deliklerinde buluyor, ne yapıyor? Gitmeleri gereken yere gönderiyor, gömülmesi gereken yere gömüyor. Onun için 24 Haziran seçimlerinde şu kararı vereceğiz; ALTAY tankına, ATAK helikopterine devam mı edeceğiz, kendi milli yerli silah sistemlerimiz olacak mı, yoksa bu dört şaşkına, dört bezgine, dört eski Türkiye artığına bu Türkiye'yi teslim mi edeceğiz? Aydıntepe, Bayburt, Türkiye asla buna müsaade etmeyecek. Rabb'im bizlere fırsat verdikçe, siz bizimle beraber olduğunuz sürece MHP'li, AK Partili kardeşlerimiz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece kimse sırtımızı yere getiremez."