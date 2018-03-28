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Göç ve Uyum Alt Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticileri Fallavolita ve Canbay ile Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü Program Yöneticisi Güvel sunum yaptı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticileri Laura Fallavolita ve Feyhan Canbay ile Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) Program Yöneticisi İlhan Güvel, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonuna sunum yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Atay Uslu, yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında göçmenlerin kaldığını anımsattı.

Kamptaki bazı sorunları aktaran Uslu, "100 göçmene bir tuvalet ya da banyo düşüyor." dedi. Uslu, bu göçmenlerin bir an önce Avrupa'ya geçişlerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

ECHO Program Yöneticisi Güvel, sunumunda, ECHO'nun dünyadaki yardım çalışmaları ile Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İnsanların yardıma ulaşması için destek olduklarını belirten Güvel, "Biz direkt uygulama yapmıyoruz, biz BM gibi yardım kuruluşlarına fon aktarıyoruz." diye konuştu.

Güvel, ECHO'nun 2017 yılı insani yardım birimi bütçesinin 1,8 milyar Avro olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği Delegasyonu program yöneticisi Laura Fallavollita ise Türkiye'de göçmenlere yönelik riskli operasyonlarda güvenlik kurumlarıyla birlikte haraket ettiklerini bildirdi. Fallavollita, amaçlarının, Suriye'den gelen mülteciler ve onların yaşadıkları sorunlar konusunda Türkiye'ye destek olmak olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Delegasyonu program yöneticisi Feyhan Canbay da yaptıkları yardım faaliyetlerinin oranları hakkında bilgi verdi.

400 milyon avronun sağlık için harcandığını dile getiren Canbay, toplamda 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığını söyledi.

Feyhan Canbay, bazı yerlerde sağlık merkezleri kurmayı planladıklarını, bunların da daha çok Suriyeli göçmelerin olduğu bölgelerde açılacağını vurguladı. Kilis ve Hatay'da iki hastane kurulacağına dikkati çeken Canbay, 800 milyon avronun da eğitim için harcanacağını kaydetti.

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Avrupa Birliği Göç ve Uyum Alt Komisyonu Türkiye Delegasyonu

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