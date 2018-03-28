Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticileri Laura Fallavolita ve Feyhan Canbay ile Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) Program Yöneticisi İlhan Güvel, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonuna sunum yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Atay Uslu, yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında göçmenlerin kaldığını anımsattı.

Kamptaki bazı sorunları aktaran Uslu, "100 göçmene bir tuvalet ya da banyo düşüyor." dedi. Uslu, bu göçmenlerin bir an önce Avrupa'ya geçişlerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

ECHO Program Yöneticisi Güvel, sunumunda, ECHO'nun dünyadaki yardım çalışmaları ile Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İnsanların yardıma ulaşması için destek olduklarını belirten Güvel, "Biz direkt uygulama yapmıyoruz, biz BM gibi yardım kuruluşlarına fon aktarıyoruz." diye konuştu.

Güvel, ECHO'nun 2017 yılı insani yardım birimi bütçesinin 1,8 milyar Avro olduğunu kaydetti.