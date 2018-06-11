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"Göçmen yaratan politikalara düşmanız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: -"Cumhuriyet Halk Partililer göçmenlere düşman değildir. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız biz. Savaşa düşmanız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer göçmenlere düşman değildir. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız biz. Savaşa düşmanız." dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Sevgi Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, her zaman Hataylılarla gurur duyduklarını belirtti.

Hatay'ın Türkiye'nin ve dünyanın ders alması gereken bir kenti olduğunun altını çizen Özel, kentte her din, dil, mezhep ve farkılıkların bir arada olduğunu söyledi.

Seçimde partisine ve Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye destek isteyen Özel, şöyle devam etti:

"Babası kamyon şoförü, kendisi köy delikanlısı, namuslu bir memur, çalışkan bir öğretmen, dört dörtlük bir siyasetçi. Yiğit, mert bir nefer Muharrem İnce'yi aday gösterdik. Muharrem İnce ile nasıl mücadele edeceklerini bilemeyenlere söylüyoruz. Muharrem İnce sizi, nasıl yeneceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları nasıl yere çalacağını, bu toplumda yarattığınız bütün tahribatları nasıl ortadan kaldıracağını gayet iyi biliyor. Muharrem İnce'ye oy vermek bir emekliyi baş tacı etmektir. Muharrem İnce'ye oy vermek esnafın yüzünü güldürmektir. Muharrem İnce'ye oy vermek çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmaktır. Muharrem İnce'ye oy vermek yoksulluğu yok etmek, işsize iş bulmak, kimsesizin kimsesi olmaktır."

- "Göçmen yaratan politikalara düşmanız"

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı ve partilerinin de iktidar olması halinde yapacakları önemli işler olduğunu anlatan Özel, "Şam'a büyükelçimizi ilk gün yollayacağız. Şam ile didişmeyi, onlarla kavgayı bırakacağız. Suriye'nin Suriyeliler için daha yaşanabilir bir ülke olmasına katkı sağlayacağız. Herkes buradan bilsin Türkiye'ye ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer göçmenlere düşman değildir. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız biz. Savaşa düşmanız. İç savaşa düşmanız. Etnik ayrımcılığa düşmanız. CHP iktidarında Suriye ile Türkiye kardeş olacak, Suriyeli kardeşlerimiz davul zurnayla memleketlerine dönecekler inşallah." ifadesini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hatay seçim çalışmaları

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