CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer göçmenlere düşman değildir. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız biz. Savaşa düşmanız." dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Sevgi Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, her zaman Hataylılarla gurur duyduklarını belirtti.

Hatay'ın Türkiye'nin ve dünyanın ders alması gereken bir kenti olduğunun altını çizen Özel, kentte her din, dil, mezhep ve farkılıkların bir arada olduğunu söyledi.

Seçimde partisine ve Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye destek isteyen Özel, şöyle devam etti:

"Babası kamyon şoförü, kendisi köy delikanlısı, namuslu bir memur, çalışkan bir öğretmen, dört dörtlük bir siyasetçi. Yiğit, mert bir nefer Muharrem İnce'yi aday gösterdik. Muharrem İnce ile nasıl mücadele edeceklerini bilemeyenlere söylüyoruz. Muharrem İnce sizi, nasıl yeneceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları nasıl yere çalacağını, bu toplumda yarattığınız bütün tahribatları nasıl ortadan kaldıracağını gayet iyi biliyor. Muharrem İnce'ye oy vermek bir emekliyi baş tacı etmektir. Muharrem İnce'ye oy vermek esnafın yüzünü güldürmektir. Muharrem İnce'ye oy vermek çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmaktır. Muharrem İnce'ye oy vermek yoksulluğu yok etmek, işsize iş bulmak, kimsesizin kimsesi olmaktır."