Gönüller Afrin’de dualar Mehmetçikle

Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında eğitim gören sporcu öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatında geride kalan 41. günün sonunda Afrin’de kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere hazırladıkları koreografi ile destek verdi.

Şehitkamilli sporcular, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatının 41. gününde büyük bir mücadele veren kahraman askerlere, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirdikleri çalışma sonrasında hazırladıkları koreografi ile destek verdi. Antrenman sonrasında kedilerini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile duygularını paylaşan yeşil-siyahlı sporcular, hayati önemde görevler üstlenen tüm emniyet mensuplarına çok şey borçlu olduklarını ifade ettiler.

Yeşil-siyahlı sporculardan Dilek Çalışkan, kahraman Mehmetçiklere çok şey borçlu olduklarını, bu bilinçle sosyal hayatta kendilerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Çalışkan, antrenman sonrasında Başkan Fadıloğlu ile gerçekleştirdiği sohbet esnasında yaptığı açıklamada, “Huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamımızı sürdürüyorsak kahraman askerlerimize, polislerimize çok şey borçluyuz. Biz rahatça yaşayalım diye onlar gözlerini kırpmadan canlarını veriyorlar. Biz de gençler olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukların farkındayız ve bu bağlamda elimizden gelenin en iyisini yapamaya çalışıyoruz. Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında ve kulüp çalışmalarında spor hayatımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızla Mehmetçiğimize olan sevgimizi, desteğimizi bir koreografi ile anlatmak istedik. Dualarımız hep onlarla. Allah, tüm emniyet mensuplarımızı en kısa zamanda muzaffer bir şekilde sevdiklerine kavuştursun” ifadelerinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de gerçekleştirilen operasyonlar esnasında şehadet şerbeti içen aziz şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, küçük, büyük, genç, yaşlı demeden milletçe kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetiştiğini dile getiren Başkan Fadıloğlu ise, Afrin’de, Zeytin Dalı Harekatında kahramanca mücadele ederken şehitlik makamına ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, dua ile anıyoruz. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve Yüce Türk Milletimize başsağlığı ve sabır, operasyon esnasında yararlanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Dualarımız hep onlarla. Rabbım, hiçbir emniyet mensubumuzun ayağına taş değdirmesin. Küçük, büyük, genç, yaşlı milletçe kalbimiz kahraman Mehmetçikle birlikte. Sporcularımız, bugün çalışma sonrasında hazırladıkları koreografi ile bir kez daha gönüllerinin Afrin’de, dualarının Mehmetçikle olduğunu ifade ettiler. Çok şükür vatanına, milletine, devletine bağlı, bayrağına aşık, milli ve manevi değerlerine önem veren nesiller yetişiyor. Sporcu öğrencilerimiz Zeytin Dalı Harekatına dair duygularını anlattılar, hepsiyle gurur duydum. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizi bozulmaya hiç kimsenin, hiçbir hain odağın gücü yetmeyecek. Güzel ülkemizde milletçe huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz” dedi.