IHAAW214130-SIY/13-03-2018

- Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. Irak ve Suriye’de yapılacak çok şey var" dedi.

13.03.2018 21:41:30 TSI

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