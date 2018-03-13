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Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. Irak ve Suriye’de yapılacak çok şey var" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 21:48 | Son Güncelleme

IHAAW214130-SIY/13-03-2018 - Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. 13.03.2018 21:41:30 TSI NNNN

IHAAW214130-SIY/13-03-2018

- Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. Irak ve Suriye’de yapılacak çok şey var" dedi.

13.03.2018 21:41:30 TSI
NNNN

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