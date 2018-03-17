Görevden alınan eski FBI başkan yardımcısı, suçlamaları kabul etmedi

Emekliliğine bir gün kala ABD Başsavcısı tarafından ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği yapma iddiaları konusunda soruşturma heyetini yanıltma, basına izinsiz açıklama yapma ve dürüst olmaması gerekçesiyle görevden alınan McCabe suçlamaları kabul etmedi.

McCabe, bir TV kanalında yaptığı röportajda, Başkan Trump’ın seçim kampanyasında Rusya ile koordineli çalışma yapılıp yapılmadığı soruşturmasında Özel Danışman Robert S. Muelle III’ün Başkanın faaliyetlerinin uygun olduğunu söylediğine şahit olduğu için hedef alındığını söyledi. McCabe ayrıca, başsavcının yönelttiği sorularda FBI Direktörü James B. Comey’in medya açıklaması konusunda bilgi sahibi olduğunu iddia etti.

ABD Genel Savcısı Jeff Sessions, eski FBI başkan yardımcısı Andrew Mc-Cabe’yi, Trump’ın devam eden seçim kampanyası ile ilgili soruşturma heyetini yanıltmak, basına izinsiz açıklama yapmak, genel savcıya iftira atmak suçlamasıyla emekliliğine neredeyse bir gün kala görevinden aldı. Başsavcı Sessions, açıklamasında, hem Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi hem de FBI’ın disiplin biriminin McCabe’ın medyaya yetkisiz açıklamada bulunma ve dürüst olmama sebebiyle görevden alındığını ifade etti. Başsavcı, "Bu bulgulara ve Adalet Bakanlığının üst düzey yetkililerinin bulgularına dayanarak McCabe’in görevini derhal sona erdirdim" açıklamasında bulundu.

Görevden alınması sebebiyle emeklilik hakkını kaybeden FBI’ın eski başkan yardımcısı McCabe’in bu kararı yargıya taşıma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı bir Twittle, eski FBI Direktör yardımcısının görevde alınmasından memnuniyet duyduğunu belirterek “Demokrasi için büyük bir gün” ifadesini kullandı.