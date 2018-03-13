HABER

Görevden alınan Tillerson ilk kez konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 22:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak" dedi.ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Trump’ın Kuzey Kore, Rusya ve İran’a yönelik bir dizi açıklamalarının kamuoyunda anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle görevden alınan Tillerson, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak. O güne kadar görevimden ayrılışıma ilişkin birkaç idari konuyla ilgileneceğim. Bu görevimin ardından sivil hayatıma döneceğim" dedi.
Kendisini görevden alan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü söyleyen Tillerson, "Suriye’de ve Irak’ta yapılması gereken daha çok şey var. Müttefiklerimiz olmadan bunları başaramayız" diye konuştu.
Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerdeki başarıları ve çalışmalarını anlatan Tillerson, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Tillerson, "Bakanlıkta çalışan mesai arkadaşlarıma veda edeceğim, hepimiz işimizi doğru yapmak için yemin ettik. Ben yeminimin dışına çıkmadım. ABD ordusu bizi koruyor. Amerikalılar olarak onlara minnettarız. Suriye’deki ateşkesi gerçekleştirdik binlerce insanın hayatını kurtardık” dedi.
Öte yandan Trump’tan hiç bahsetmemesi dikkat çeken Tillerson, toplantı sonrasında salondan koşar adım uzaklaştı.

Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İyi Parti’de istifa krizi

İyi Parti’de istifa krizi

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Arap baharı öncesi Ortadoğu konuşuldu

Arap baharı öncesi Ortadoğu konuşuldu

Başkan Günaydın, terminal inşaatını inceledi

Başkan Günaydın, terminal inşaatını inceledi

Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler

Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler

Akşener, 'FETÖ ve DEAŞ ile mücadele eylem planı'nı açıkladı

Akşener, 'FETÖ ve DEAŞ ile mücadele eylem planı'nı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.