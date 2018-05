"Görünen o ki AB ileride dağılma sürecine girecek"

İSMAİL ÇİMEN- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, "Görünen o ki Türkiye ile ilgili uzun zamandır fasıl açmayan AB, ilerleyen süreçte kendisi dağılma sürecine girecek." dedi.

Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Günü'nün, barış ve esenliğin daha sabit hale geldiği, ülkelerin birbiriyle dayanışma içerisinde, birbirlerinin kalkınmasına vesile ve sıkıntılar karşısında bir arada olduğu bir gün olarak kutlanmasını istediklerini, ancak Avrupa'nın bunun tam tersini yaptığını söyledi.

Avrupa'nın, sürekli artan yabancı ve İslam düşmanlığı ile kendi içine kapandığını, özellikle ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntıların kaynağının yabancılar olarak görüldüğünü anlatan Benli, şöyle konuştu:

"Avrupa sürekli dışlayıcı bir yapıya bürünüyor. AB kuruluşundaki ilkelerden her geçen gün daha fazla uzaklaşıyor. Aslında amaç İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanı kendi içerisinde öldüren ülkelerin bir araya gelmesiydi. Şu an tekrar bir bölünme içine girdiler. İngiltere'nin birlikten çıkması, değişik ülkelerdeki ekonomik krizler, kendi memurlarının maaşlarını dahi ödeyememeleri ve zengin olan ülkelerin de 'benim kararlarım alınacak' tarzındaki dayatmaları neticesinde bir keşmekeşe ulaşmış durumda. Türkiye halen AB üyelik sürecinde. AB'ye çok fazla emek vermiş, AB'de çok fazla vatandaşı olan bir ülke olarak birliğin sıfırlanmamasını isteyen bir konumda. Ama görünen o ki Türkiye ile ilgili uzun zamandır fasıl açmayan AB ilerleyen süreçte kendisi dağılma sürecine girecek. Şu an yaşadığımız şey bu aslında."