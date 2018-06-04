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(Görüntülü Destici: Demirtaş ve Apo arasında ne fark var ?

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör konusuna değinerek HDP'yi eliştirdi.

ANKARA,(DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör konusuna değinerek HDP'yi eliştirdi. Destici, "Demirtaş ve Apo arasında ne fark var? Biri Kandil'in, biri onun Meclis'teki temsilcisi, sözcüsü" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Çubuk'ta Alperen Ocakları'nın iftarına katıldı. Yemek sonrası vatandaşlara seslenen Destici, Millet İttifakı bileşenlerini HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük söylemleri üzerinden eleştirdi. Destici, "Güya milletten, devletten yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu söyleyenler ne diyorlar? Ona özgürlük istiyorlar. Utanmasalar Apo'ya da özgürlük diyecekler. Ben size buradan soruyorum; Demirtaş ve Apo'nun arasında ne fark var? Biri Kandil'in lideri, biri onun sözcüsü, meclisteki temsilcisi. Ne farkı var? Ha Apo, ha Karayılan, Ha Demirtaş… Bunların hiçbirisinin birbirinden farkı yok" diye konuştu. Destici, Demirtaş'ın Kobani olayları bahanesiyle terör örgütü yandaşlarını ayaklanmaya çağırdığını belirterek, "Terörle müzakere olmaz, sadece mücadele edilir. Devletimiz mücadeleye geçtiği günlerde birileri çıktı, biliyorsunuz Kobani'yi, Ayn El Arab'ı bahane etti ve milleti 6-7 Ekim'de ayaklanmaya çağırdı. Kimdi bu ayaklanmaya çağıran; o dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Bu ayaklanma çağrılarından sonra bir kısım kentlerde PKK ve yandaşları sokağa döküldüler ve 50'nin üzerinde vatandaşımızı, Türk kardeşimizi şehit ettiler. Şimdi onun hesabını veriyorlar" ifadesini kullandı. Kürtlerin haklarının savunucusu olduklarını da dile getiren Destici, "Eğer Kürt kardeşlerimizin bir talebi varsa, bir haksızlığa uğruyorlarsa, haklarını alamıyorlarsa biz sonuna kadar onların yanındayız ve haklarının savunucularıyız. Ne istiyorlarsa bizden istesinler. Bizim yüreğimiz de, gönlümüz de, partimiz de, ocağımız da, evimiz de, barkımız da, Cumhur İttifakımız da sonuna kadar onlara açıktır" dedi.

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