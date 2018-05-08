GRAFİKLİ - 4 sandalyeye 106 aday

ENES KAPLAN/MÜMİN ALTAŞ - AK Parti'de milletvekili aday adaylığına en fazla başvuru bin 388 ile İstanbul'dan yapıldı. Çıkaracağı milletvekili sayısına göre en yüksek başvuru ise 4 adaylık için 26,5 kat fazla aday adayının yarıştığı Ağrı'dan geldi. Ağrı'da 106 aday adayı başvuru yaptı.

AK Parti’de 24 Nisan'da başlayan ve 2 Mayıs’ta sona eren milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde 7 bin 340 kişi partiye başvuruda bulundu. Aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcıları başkanlığındaki 14 alt komisyon adaylarla mülakatlara başladı.

AK Parti'de aday adaylarının illere göre dağılımı da belli oldu.

Aday adaylığına en fazla başvuru İstanbul'dan geldi. TBMM'ye 3 seçim bölgesinden 98 milletvekili gönderecek İstanbul'da bin 388 kişi milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. İstanbul'da 1. Bölgeden 498, 2. Bölgeden 405, 3. Bölgeden ise 485 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.

İstanbul'u, 600 aday adaylığı başvurusu ile Mecliste 3 seçim bölgesinden 36 vekille temsil edilecek Ankara ve 305 başvuru ile 14 milletvekili çıkaracak Şanlıurfa takip etti.