HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GRAFİKLİ - AA'nın seçim sonuçları başarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı ulusal ve yerel medyanın gözü kulağı oldu - 30 Mart 2014'teki mahalli idareler seçimi ile seçim yayınlarına başlayan AA, 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi ile 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel seçimlerini başarıyla abonelerine ulaştırdı - Son olarak 16 Nisan 2017'deki halk oylamasını seçim yayınıyla aktaran AA, bugüne kadar 5 seçim yayınını hatasız gerçekleştirdi - Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı kesin sonuçlar, AA'nın kamuoyuna aktardığı sonuçların doğruluğunu tescilledi - Dünya medyası da Türkiye'deki referandum ve seçimleri AA'dan izleyerek haberlerinde Ajansı kaynak gösterdi

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın gözü kulağı oldu.

Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar sandık başından alınan sonuçları grafikler eşliğinde abonelerine iletti.

Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için veri sağlayıcılarda güçlendirme yapan ve yurt çapında muhabir ağını kuran AA, sonuçları harita ve grafikler eşliğinde "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyurdu.

Adayların fotoğraflı öz geçmişleri için "aday veri tabanı" hazırlayan AA, milletvekilleri kesinleştikçe aday veri tabanından kazanan isimleri yayına verdi. AA, böylece abonelerinin, milletvekillerinin fotoğraflı öz geçmişlerine de ulaşmasını sağlayacak altyapıyı sundu.

AA, 81 ilde görev alan profesyonel ekibiyle son dakika bilgilerini flaş haber olarak abonelere geçti. Kısa süre içinde kesin olmayan sonuçları aboneleriyle paylaşan AA, son beş seçimin sonuçlarını başarıyla aktarmış oldu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlar, AA'nın kamuoyuna aktardığı sonuçların doğruluğunu tescilledi. Ajansın, bugüne kadarki referandum ve seçimlerde aktardığı veriler, YSK'nin açıkladığı verilerle birebir örtüştü.
\

- Halk oylaması AA'dan takip edildi

Son olarak, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasını özel yayınıyla anbean kamuoyuna aktaran AA, sonuçları 11 ayrı dilde yayımladı.

Televizyon ekranlarının yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerle internet sitelerinde yer alan AA'nın seçim sonuçlarını, siyasi partiler de yakından izledi.

Halk oylaması sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde veren AA, 16 Nisan akşamı ulusal TV kanalları, internet siteleri, yerel televizyonlar ve uluslararası basının tercihi oldu.

AA, halk oylamasını hatasız bir şekilde abonelerine aktardı.
\

- Seçimlerde sıfıra yakın hata

YSK Başkanı Sadi Güven'in 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında açıkladığı kesin sonuçlar da AA'yı teyit etti.

AA, Milletvekili Genel Seçimi'nde partilerin oy oranları ve milletvekili sayılarını "AK Parti: Yüzde 49,49 - 317 milletvekili, CHP: Yüzde 25,31 - 134 milletvekili, MHP: Yüzde 11,90 - 40 milletvekili, HDP: Yüzde 10,76 - 59 milletvekili" şeklinde açıkladı.

Kesin seçim sonuçları ise "AK Parti yüzde 49,50 ile 317 milletvekili, CHP yüzde 25,32 ile 134 milletvekili, MHP yüzde 11,90 ile 40 milletvekili ve HDP yüzde 10,76 ile 59 milletvekili" oldu.

- Medyanın ana içerik sağlayıcısı

Anadolu Ajansı, 30 Mart 2014'teki mahalli idareler seçimi, 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimi ve 7 Haziran 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'ni de sandık başından sonuçlarla kamuoyuna aktararak medyanın ana içerik sağlayıcısı oldu.

Dünya medyası da Türkiye'deki referandum ve seçimleri izlediği AA'yı haberlerinde kaynak gösterdi.

Hemen her seçim ve referandumda ortaya atılan "AA'nın manipülasyon yaptığı" iddiaları, YSK'nin açıkladığı sonuçlarla çürütülmüş oldu.

- AA 24 Haziran'a da hazır

Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi.

24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayınlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapılacak.

Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretilecek ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edilecek.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumuDoğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu
Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdıkSüleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı seçim

En Çok Okunan Haberler

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.