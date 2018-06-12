GRAFİKLİ - AA'nın seçim sonuçları başarısı

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın gözü kulağı oldu.
Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar sandık başından alınan sonuçları grafikler eşliğinde abonelerine iletti.
Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için veri sağlayıcılarda güçlendirme yapan ve yurt çapında muhabir ağını kuran AA, sonuçları harita ve grafikler eşliğinde "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyurdu.
Adayların fotoğraflı öz geçmişleri için "aday veri tabanı" hazırlayan AA, milletvekilleri kesinleştikçe aday veri tabanından kazanan isimleri yayına verdi. AA, böylece abonelerinin, milletvekillerinin fotoğraflı öz geçmişlerine de ulaşmasını sağlayacak altyapıyı sundu.
AA, 81 ilde görev alan profesyonel ekibiyle son dakika bilgilerini flaş haber olarak abonelere geçti. Kısa süre içinde kesin olmayan sonuçları aboneleriyle paylaşan AA, son beş seçimin sonuçlarını başarıyla aktarmış oldu.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlar, AA'nın kamuoyuna aktardığı sonuçların doğruluğunu tescilledi. Ajansın, bugüne kadarki referandum ve seçimlerde aktardığı veriler, YSK'nin açıkladığı verilerle birebir örtüştü.
\
- Halk oylaması AA'dan takip edildi
Son olarak, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasını özel yayınıyla anbean kamuoyuna aktaran AA, sonuçları 11 ayrı dilde yayımladı.
Televizyon ekranlarının yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerle internet sitelerinde yer alan AA'nın seçim sonuçlarını, siyasi partiler de yakından izledi.
Halk oylaması sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde veren AA, 16 Nisan akşamı ulusal TV kanalları, internet siteleri, yerel televizyonlar ve uluslararası basının tercihi oldu.
AA, halk oylamasını hatasız bir şekilde abonelerine aktardı.
\
- Seçimlerde sıfıra yakın hata
YSK Başkanı Sadi Güven'in 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında açıkladığı kesin sonuçlar da AA'yı teyit etti.
AA, Milletvekili Genel Seçimi'nde partilerin oy oranları ve milletvekili sayılarını "AK Parti: Yüzde 49,49 - 317 milletvekili, CHP: Yüzde 25,31 - 134 milletvekili, MHP: Yüzde 11,90 - 40 milletvekili, HDP: Yüzde 10,76 - 59 milletvekili" şeklinde açıkladı.
Kesin seçim sonuçları ise "AK Parti yüzde 49,50 ile 317 milletvekili, CHP yüzde 25,32 ile 134 milletvekili, MHP yüzde 11,90 ile 40 milletvekili ve HDP yüzde 10,76 ile 59 milletvekili" oldu.
- Medyanın ana içerik sağlayıcısı
Anadolu Ajansı, 30 Mart 2014'teki mahalli idareler seçimi, 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimi ve 7 Haziran 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'ni de sandık başından sonuçlarla kamuoyuna aktararak medyanın ana içerik sağlayıcısı oldu.
Dünya medyası da Türkiye'deki referandum ve seçimleri izlediği AA'yı haberlerinde kaynak gösterdi.
Hemen her seçim ve referandumda ortaya atılan "AA'nın manipülasyon yaptığı" iddiaları, YSK'nin açıkladığı sonuçlarla çürütülmüş oldu.
- AA 24 Haziran'a da hazır
Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi.
24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayınlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapılacak.
Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretilecek ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edilecek.
Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!
Emekli generallerden 24 Haziran seçimleri öncesinde Kandil harekatı tepkisi: Göstermelik olur
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum