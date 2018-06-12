GRAFİKLİ - AA'nın seçim sonuçları başarısı

AA, 81 ilde görev alan profesyonel ekibiyle son dakika bilgilerini flaş haber olarak abonelere geçti. Kısa süre içinde kesin olmayan sonuçları aboneleriyle paylaşan AA, son beş seçimin sonuçlarını başarıyla aktarmış oldu.

Adayların fotoğraflı öz geçmişleri için "aday veri tabanı" hazırlayan AA, milletvekilleri kesinleştikçe aday veri tabanından kazanan isimleri yayına verdi. AA, böylece abonelerinin, milletvekillerinin fotoğraflı öz geçmişlerine de ulaşmasını sağlayacak altyapıyı sundu.

Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için veri sağlayıcılarda güçlendirme yapan ve yurt çapında muhabir ağını kuran AA, sonuçları harita ve grafikler eşliğinde "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyurdu.

Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar sandık başından alınan sonuçları grafikler eşliğinde abonelerine iletti.

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın gözü kulağı oldu.

Kesin seçim sonuçları ise "AK Parti yüzde 49,50 ile 317 milletvekili, CHP yüzde 25,32 ile 134 milletvekili, MHP yüzde 11,90 ile 40 milletvekili ve HDP yüzde 10,76 ile 59 milletvekili" oldu.

YSK Başkanı Sadi Güven'in 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında açıkladığı kesin sonuçlar da AA'yı teyit etti.

Halk oylaması sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde veren AA, 16 Nisan akşamı ulusal TV kanalları, internet siteleri, yerel televizyonlar ve uluslararası basının tercihi oldu.

Televizyon ekranlarının yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerle internet sitelerinde yer alan AA'nın seçim sonuçlarını, siyasi partiler de yakından izledi.

- Medyanın ana içerik sağlayıcısı

Anadolu Ajansı, 30 Mart 2014'teki mahalli idareler seçimi, 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimi ve 7 Haziran 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'ni de sandık başından sonuçlarla kamuoyuna aktararak medyanın ana içerik sağlayıcısı oldu.

Dünya medyası da Türkiye'deki referandum ve seçimleri izlediği AA'yı haberlerinde kaynak gösterdi.

Hemen her seçim ve referandumda ortaya atılan "AA'nın manipülasyon yaptığı" iddiaları, YSK'nin açıkladığı sonuçlarla çürütülmüş oldu.

- AA 24 Haziran'a da hazır

Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi.

24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayınlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapılacak.

Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretilecek ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edilecek.

