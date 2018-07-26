HABER

GRAFİKLİ - İmza sürecinde sona gelinirken CHP'de saflar netleşiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay girişimi başlatan muhalifler yeterli imzaya ulaşıldığını açıklarken genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor - Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürüyor - İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyesi Erdal Aksünger, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da değişim talebini dile getiren isimler arasında bulunuyor - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Kılıçdaroğlu'na destek verdi - Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu ise Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaparak, değişim istedi - 24 Haziran seçimlerinin ardından eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Muharrem İnce'yi ziyaret ederek partide birlik çağrısı yaptı

BARIŞ GÜNDOĞAN - "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin yeterli imzaya ulaştığı belirtilirken, genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Değişim talebiyle imza toplamaya başlayan delegeler, olağanüstü kurultay için gerekli imzaya ulaştıklarını açıklarken, genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu ifade ediyor. Parti yöneticilerinin "Salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı imzacılar ise son gün olan pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini bildirdi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinde son 5 güne girilirken, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısı çıkışında, "Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın." açıklaması ise Merkez Yönetim Kurulu'nda önemli değişikliğe gideceği ve bu değişiklikle olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmeyi amaçladığı konuşuluyor.

- Sözcülüğü Tüzün ve Usluer yapıyor

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını da yürüten Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürürken, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, eski milletvekilleri Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner de değişim talebinde bulunanlar arasında yer alıyor.

Bu isimlere son olarak eski milletvekili Dursun Çiçek de katıldı. Çiçek, "Değişim umuttur. CHP kuruluş ayarlarına dönerek, parti içi demokrasi ve ön seçimi esas alarak, en az 1 milyon genç üye ile iktidar umutlarını yükseltecektir." açıklamasını yaptı.

Olağanüstü kurultay tartışmalarına, dostlukları Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında başlayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

Partinin özellikle medya üzerinden tartışılmasına tepki gösteren Tekin, "İvedilikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları ortadan kaldırabilecek bir kurultay çağrısını kendi isteğiyle yapması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

CHP'de ayrıca Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay değişim talebinde bulunarak görevinden istifa ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da "değişim"den yana tavırlarını açıkladı.

- Manifesto hazırlığı

CHP'de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce'nin imza veren delegelerle bir koordinasyon oluşturduğu ve bir "Değişim Manifestosu" hazırlığında olduğu öğrenildi. İnce'nin bu manifestoyu ne zaman açıklayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Bu arada 24 Haziran seçimlerinin ardından eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. İki isim olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin "partinin yetkili organlarını" işaret ederken, yaptıkları açıklamalarda ise birlik ve beraberlik mesajları vermişti.

Öte yandan Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu da yaptıkları açıklama ile değişim istedi. Bu isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaptı.

- İl başkanlarından ortak açıklama

Tüm bu tartışmalar yaşanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin il başkanlarıyla yaşanan sürece dair bir basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Kaftancıoğlu, saat 11.00'de bir açıklama yaparak süreci değerlendireceklerini duyurdu. Bu açıklamada Kılıçdaroğlu'na tam destek verilmesi bekleniyor. Bu arada daha önce Sakarya ve Batman il başkanları olağanüstü kurultay açıklaması yapmıştı.

Öte yandan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile 19 ilçe başkanı, olağanüstü kongre isteyen muhaliflere karşı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de aralarında bulunduğu bazı belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaptı.

- İmza süreci 30 Temmuz'da sona erecek

CHP Tüzüğü'ne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzası parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

Parti genel merkezi, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

- CHP'de 36'sı olağan 55 kurultay yapıldı

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokumİYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum
İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü Kurultay CHP

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İYİ Partililerden flaş 'Meral Akşener hamlesi

İYİ Partililerden flaş 'Meral Akşener hamlesi

Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor

Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor

İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum

İYİ Partili Ali Türkşen: Meral Akşener yoksa ben de yokum

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması: Söylentiler asıldız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.