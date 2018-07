GRAFİKLİ- Kılıçdaroğlu 8 yılda 100'den fazla yönetici değiştirdi

CHP'de kurultayın ardından en önemli organ olan PM'de seçimler de her zaman çekişmeli geçti. Her kurultayda 500'ü aşan aday PM'ye girebilmek için mücadele ederken, bir öncekine göre her seçimde listenin yarıya yakını yenilendi.

Genellikle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden adayların girdiği PM'yi çoğu zaman 10 ila 20 arasındaki isim ise delmeyi başardı.

Kılıçdaroğlu'nun ilk seçildiği 33. Olağan Kurultay'da 80 kişi olan PM sayısı daha sonraki tüzük kurultayında 60'a düşürüldü.

22 ismin yerini koruduğu 33. Olağan Kurultay'da PM seçimlerinde en fazla oyu 835'le Engin Altay aldı. Bu kurultayda, Umut Oran, Hurşit Güneş, Melda Onur, İhsan Özkes gibi isimler listede yer aldı.

Yine önemli bir bölümü değişen 34. Olağan Kurultay'da 826 oy ile Adnan Keskin ilk sırada yer aldı. Bu kurultayda Umut Oran, Şafak Pavey, Murat Karayalçın gibi isimler de PM'ye girmeyi başardı.

35. Olağan Kurultay'da Selin Sayek Böke 691'le en fazla oyu alırken, 23 isim ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin dışından PM'ye girdi.