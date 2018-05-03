GRAFİKLİ- Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor

Siyasi partilerde 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı süreci devam ediyor.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine katılacak siyasi partiler, bir yandan ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını yürütürken bir yandan da milletvekili aday adaylarının başvurularını alıyor.

AK Parti'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları dün sona erdi. AK Parti'ye genel merkez ve il başkanlıkları üzerinden 7 bin 329 aday adaylığı başvurusu yapıldı.

Başvurulardan 5 bin 997'sini erkekler, bin 332'sini kadınlar oluşturdu. 7 bin 329 kişiden 498'ini engelliler 468'ini ise 18-25 yaş arası gençler oluşturdu.

AK Parti'de mevcut milletvekillerinden 293 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti'de adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira alındı.

- CHP'de başvurular devam ediyor

CHP'de 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı süreci 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek ancak bu tarihin birkaç gün uzatılabileceği belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'ne şu ana kadar 600'ü aşkın aday adayı milletvekilliği için başvuru yaptı.