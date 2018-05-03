GRAFİKLİ- Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor

Siyasi partilerde 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı süreci devam ediyor.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine katılacak siyasi partiler, bir yandan ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını yürütürken bir yandan da milletvekili aday adaylarının başvurularını alıyor.
AK Parti'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları dün sona erdi. AK Parti'ye genel merkez ve il başkanlıkları üzerinden 7 bin 329 aday adaylığı başvurusu yapıldı.
Başvurulardan 5 bin 997'sini erkekler, bin 332'sini kadınlar oluşturdu. 7 bin 329 kişiden 498'ini engelliler 468'ini ise 18-25 yaş arası gençler oluşturdu.
AK Parti'de mevcut milletvekillerinden 293 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti'de adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira alındı.
- CHP'de başvurular devam ediyor
CHP'de 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı süreci 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek ancak bu tarihin birkaç gün uzatılabileceği belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'ne şu ana kadar 600'ü aşkın aday adayı milletvekilliği için başvuru yaptı.
Başvuruların yarıya yakınının kadınlar, gençler ve engelliler tarafından yapıldığı ifade ediliyor. CHP'de erkek aday adaylarından 10 bin lira, kadın, genç ve engelli aday adaylarından ise 5 bin lira ücret alınıyor. Ayrıca başvuruda bulunan bin lira da dosya için ödeme yapıyor.
Parti yetkilileri başvurusu sayısının, sürenin sona ermesine yakın artmasını beklediklerini belirtti.
- MHP'de başvurular bugün sona erecek
MHP'de 26 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığı başvuruları için süre bugün doluyor. Aday adayları, MHP Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimi'ne şahsen müracaat ediyor.
Şu ana kadar MHP'de bin 350 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuruların yaklaşık yüzde 10'unu kadınlar tarafından yapıldığı MHP'de, aday adaylarından 2 bin 500 lira aidat alınıyor. Engelli aday adaylarından ise başvuru ücreti istenmiyor.
- Listeler 21 Mayıs'ta YSK'ye verilecek
Siyasi parti genel merkezlerinin, seçim çevrelerine ait aday listelerini 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna vermesi gerekiyor.
Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü ise 25 Mayıs. 26 Mayıs'ta milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.
Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.
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