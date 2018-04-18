GRAFİKLİ- Suriye'nin kuzeyi yasadışı sol terör örgütlerinin yuvasına dönüştü (1)

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bulunan bölgeler, yabancı teröristler ve sözde siyasi ittifak halindeki sol partilerin illegal yapılarının eğitim kamplarıyla terör yuvası işlevi görüyor. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içerisinde yer alan ve Türkiye’de legal görünümlü siyasi partileri bulunan terör örgütleri, Suriye'nin kuzeyinin birçok bölgesinde üyelerine terör eğitimi veriyor. AA'nın edindiği bilgilere göre, terör örgütü PKK tarafından kurulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ile birlikte Türkiye'de de legal siyasi uzantıları veya illegal olarak faaliyette bulunan yasadışı sol terör örgütleri için Suriye'nin kuzeyi terör yuvasına dönüştü. Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de Esed rejiminden devraldığı ve ABD ile yapılan ittifak sonucunda alınan yerlerde sözde kantonların ilan edilmesinin ardından Türkiye’de terör faaliyetleri yürüten sözde bazı siyasi parti ve derneklerin uzantısı olan yasadışı sol terör örgütleri ile PKK arasında Kandil’de bulunan kamplarda terör iş birliğine yönelik bir dizi toplantı gerçekleştirildi.

Bu toplantılar sonucunda terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Duran Kalkan öncülüğünde 12 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantıda Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) kurulduğu açıklandı. Terör örgütü HBDH içerisinde; Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Türkiye Komünist Parti/Marksist–Leninist Konferans (TKP/ML), Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri (MLSPB), Maoist Komünist Partisi (MKP), Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L), Türkiye İhtilalci Komünist Birliği (TİKB), Devrimci Komünarlar Birliği (DKP), Devrimci Karargah (DK) Proleter Devrimciler Koordinasyonu bulunuyor. - Örgütte ABD çatlağı Sözde “güç ve eylem birliği” kararı ile başlayan bu ortaklaşmada PKK/PYD'nin Suriye'de birçok bölgede ABD ile ittifak kurması üzerine ayrılıklar başladı. Terör örgütü TKP/ML , 2016’nın ekim ayı başlarında yayınladığı bir bildiriyle "Marksist Leninist Maoist devrim anlayışlarına, ilke ve ideolojilerine uymaması" gerekçesiyle HBDH terör oluşumundan ayrıldığını duyurdu. Bu ittifak nedeniyle hala örgüt içerisinde yer alan bazı yasadışı sol örgütler ise kendi içerisinde bu tartışmayı yürütüyor.

- Terör ittifakının Türkiye'ye yansıması HBDH'nin kuruluşunda yer alan terör örgütlerinden TKP/ML, MKP ve MLKP terör örgütlerinin Türkiye'de silahlı yapılanmaları bulunuyor. Diğer örgütlerin daha çok şehir merkezlerinde legal veya illegal alan şeklinde örgütlenmeleri var. Bu örgütlerin tamamı siyasi olarak illegal parti yapılanmalarına sahip. Legal alanda ise Türkiye'de faaliyet gösteren sözde sivil toplum örgütleri içerisinde kendilerine yer açan bu örgütler daha çok eleman ve finans temini ile propaganda faaliyetlerini buralardan yürütüyor. Suriye'de iç savaşın başlaması ile harekete geçen terör örgütü PKK/KCK özellikle Suriye’nin kuzeyini bir terör bölgesi haline getirmeyi amaçlayarak, bu plan doğrultusunda bölgede sol terör örgütlerini kullandı. Yasadışı sol terör örgütleri de bu kirli anlaşmadan bölgeyi silahlı ve ideolojik bir kamp alanı haline dönüştürerek faydalanmayı amaçladı. Bu pazarlık sadece Suriye ile sınırlı kalmadı, HBDH oluşumu marifetiyle yurtiçine de taşındı, PKK/KCK terör örgütü ile eylem birlikteliği özellikle Tunceli kırsal alanında da ortaklaşmaya dönüştü.

Siyasi alanda ise bu yasadışı sol terör örgütlerinin sözde legal yapılanmalarının sözde bileşenler partisinde yer alması dikkati çekiyor. - SDG içerisinde de yer alıyorlar Suriye’deki yasadışı sol terör örgütleri bölgede; 2014 yılında kurulan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) ve 2015 yılında kurulan Enternasyonalist Özgürlük Taburu (EÖT) adı altında faaliyetlerine devam ediyor. EÖT içerisinde Suriye'ye yasadışı sol örgütler vasıtası ile getirilen yabancı ülke vatandaşı teröristler de yer alıyor. Söz konusu oluşumların kamplarındaki bütün ihtiyaçları ise terör örgütü PKK/PYD tarafından karşılanırken, bu örgütler Suriye'nin kuzeyini aynı zamanda silahlı çatışma deneyimi kazanmak için kullanıyor. Terör örgütü imajından kurtulmak için ABD'li yetkililer tarafından terör örgütü PKK güdümünde kurulan yapay bir oluşum olan sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde yasadışı sol silahlı terör örgütleri de yer alıyor. - Suriye'de terör kampları Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD'nin de desteğiyle Menbiç ve Rakka'yı almasının ardından yasadığışı sol örgütler, Suriye'nin kuzeyini adeta terör yuvasına çevirerek, bir çok bölgede terör kampları kurdu. Bazı bölgelerde ise terör örgütü PKK/PYD ile sözde "ortak komutanlıklar" oluşturuldu.

Yasadışı silahlı sol terör örgütlerinin, terör kampları ise Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan Rasulayn (Serekaniye), Kobani ve Kamışlı bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyindeki eğitim kampları; - Sözde Şehit Serkan Taburu (MLKP, Devrimci Karargah, MLSPB), Rasulayn (Serekaniye), Kamışlı bölgelerinde - Sözde Yaşar Bulut Karargahı (TKEP/L), Rasulayn (Serekaniye) bölgesinde - Sözde Aziz Güler Taburu ve Mahir Arpaçay Taburu (BÖG, Devrimci Karargah), Rasulayn (Serekaniye) bölgesi ile buraya bağlı Til Henzir köyü - Kadın Özgürlük Güçleri (KÖG) Kadın Taburu (BÖG), Rasulayn (Serekaniye) bölgesinde BÖG ana kampının yakınlarında - MLSPB Eğitim Taburu, Rasulayn (Serekaniye) bölgesinde bulunuyor. Bu kampların yanı sıra sol silahlı terör örgütleri, PKK/PYD'nin Kobani, Menbiç, Kamışlı ve Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin'de bulunan kamplarında ise kendileri için ayrılan özel alanlarda üyelerine başta silah kullanımı olmak üzere bomba ve suikast konularında pratik eğitimler alıyor.