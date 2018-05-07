GRAFİKLİ 100 bin imza için son iki gün

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 1 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için 2 Mayıs'ta, siyasi partilerce gösterilecekler içinse 5 Mayıs’ta sona ermişti.

Bu süreçte, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YSK'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için 4 Mayıs'ta başvuruda bulundu.

CHP'de 5 Mayıs'ta Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.