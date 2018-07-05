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Grev çadırlarından Meclise yolculuk

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanlığından ayrılarak İzmir'den CHP milletvekili seçilen Kani Beko: - "Yürüyüşlerde, mitinglerde, grev çadırlarında verdiğim mücadeleyi, bundan sonra Meclis'te sürdüreceğim. Çalışma hayatıyla ilgili sorunların takipçisi olacağım"

MELTEM ÖZTÜRK- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanlığından ayrılarak, İzmir'den CHP milletvekili seçilen Kani Beko, yürüyüşlerde, mitinglerde, grev çadırlarında verdiği mücadeleyi, bundan sonra Meclis'te sürdüreceğini ve çalışma hayatıyla ilgili sorunların takipçisi olacağını bildirdi.

Beko, yeni dönemde Meclis'te yapacaklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çalışan işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarının mücadelesini verdiğini belirten Beko, yürüyüşlerde, mitinglerde, grev çadırlarında gösterdiği çabayı, bundan sonra Meclis'te sürdüreceğini ifade etti.

Beko, İzmir'de seçim çalışmaları sırasında vatandaşın başta işsizlik olmak üzere eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük sorunları olduğunu gördüğünü aktardı.

Olağanüstü halin (OHAL) "kara bulut gibi başlarında durduğunu" ülkenin KHK'lar ile yönetildiğini öne süren Beko, bu konularla ilgili ciddi çalışma yapmak istediğini kaydetti.

12 milyona yakın emeklinin çok zor koşullarda hayatlarını sürdürdüğünü savunan Beko, milyonlara varan emeklinin de açlık sınırı altında yaşamaya çalıştığını vurguladı.

Kani Beko, AK Parti iktidarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ILO kriterlerine uygun hale getirilmediğini bu nedenle de 22 bine yakın işçinin hayatını kaybettiğini, bunların 319'unun da çocuk olduğunu belirterek, "İş cinayetleri iş yerlerinde devam ediyor. Bunların bir an önce giderilmesi için mutlaka işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri ILO kriterlerine uygun hale getirilmelidir." dedi.

Bazı taşeron işçilerine kadro verilmesinin de kendileri için sorun yarattığını anlatan Beko, çalışma hayatındaki en önemli sorunlardan birinin çocuk işçiliği olduğunu, 2 milyona yakın çocuğun tehlikeli ve riskli iş yerlerinde çalıştığını, buna bir son verilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Zor günler bizi bekliyor"

Yerel seçimlerin önemine de değinen Beko, "Başta CHP'nin koruduğu belediyeler olmak üzere Ankara, İstanbul gibi büyük metropollerde de yerellerde de mutlaka CHP'nin bayrağı dalgalanması gerekir. Zor günler bizi bekliyor ama her zamankinden daha fazla bunları yapabilmemiz için birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreci yaşıyoruz. Dilerim önümüzdeki süreçte bu saydığım sorunları hep beraber çözeriz." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Beko, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, siyasi partiler ve sendikaların kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, yıllarca bu gruplarla ortak bir şekilde sorunlara ilişkin raporlar hazırladıklarını anlattı.

Beko, "Yürüyüşlerde, mitinglerde grev çadırlarında sesimizi yükseltmeye çalıştık. Bundan sonra da Meclis'te bu konularla ilgili gerekli çalışmaları yaparak, saydığım sorunların takipçisi olacağız." dedi.

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