Grev çadırlarından Meclise yolculuk

Olağanüstü halin (OHAL) "kara bulut gibi başlarında durduğunu" ülkenin KHK'lar ile yönetildiğini öne süren Beko, bu konularla ilgili ciddi çalışma yapmak istediğini kaydetti.

Beko, İzmir'de seçim çalışmaları sırasında vatandaşın başta işsizlik olmak üzere eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük sorunları olduğunu gördüğünü aktardı.

Kani Beko, AK Parti iktidarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ILO kriterlerine uygun hale getirilmediğini bu nedenle de 22 bine yakın işçinin hayatını kaybettiğini, bunların 319'unun da çocuk olduğunu belirterek, "İş cinayetleri iş yerlerinde devam ediyor. Bunların bir an önce giderilmesi için mutlaka işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri ILO kriterlerine uygun hale getirilmelidir." dedi.

Bazı taşeron işçilerine kadro verilmesinin de kendileri için sorun yarattığını anlatan Beko, çalışma hayatındaki en önemli sorunlardan birinin çocuk işçiliği olduğunu, 2 milyona yakın çocuğun tehlikeli ve riskli iş yerlerinde çalıştığını, buna bir son verilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Zor günler bizi bekliyor"

Yerel seçimlerin önemine de değinen Beko, "Başta CHP'nin koruduğu belediyeler olmak üzere Ankara, İstanbul gibi büyük metropollerde de yerellerde de mutlaka CHP'nin bayrağı dalgalanması gerekir. Zor günler bizi bekliyor ama her zamankinden daha fazla bunları yapabilmemiz için birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreci yaşıyoruz. Dilerim önümüzdeki süreçte bu saydığım sorunları hep beraber çözeriz." diye konuştu.