HABER

"GSS'nin çöktüğü" iddiaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumunca, bazı basın yayın organlarında yer alan "Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" haberlerinin gerçek dışı olduğu bildirildi

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) bazı basın yayın organlarında yer alan "Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" haberlerinin gerçek dışı olduğu bildirildi.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" başlığıyla bazı haberler yayımlandığı belirtildi.

Birtakım meslek odası mensuplarının beyanlarına dayandırılarak hazırlanan haberlerde, vatandaşların büyük bölümünün prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamadığı, bu nedenle acil servislere yüklenerek yoğunluğu artırdığı şeklinde mesnetsiz iddiaların bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu iddialar tümüyle asılsız ve gerçek dışıdır. Zira, Genel Sağlık Sigortası tüm vatandaşlarımızı kapsamak üzere kurulmuş bir sağlık güvence sistemidir. Sistem kendi içinde tutarlı ve sürdürülebilir olarak planlanmıştır. Genel Sağlık Sigortası'nda tekli prim sistemine geçilerek, kolay, anlaşılır ve yürütülebilir bir sistem kurulmuştur. Buna göre, herhangi bir şekilde çalışma hayatının dışında kalan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler ayda sadece 61 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilmektedirler. Bu miktarı ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ise ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, 18 yaşına kadar tüm çocuklarımıza, lise öğrencisi çocuklarımıza 20 yaşına kadar, üniversite öğrencisi çocuklarımıza 25 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir."

Genel Sağlık Sigortası'nın bu haliyle birçok dünya ülkesinin model almaya çalıştığı bir sistem olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşlarımız hak ettikleri sağlık hizmetini yerinde ve zamanında almaktadırlar. Vatandaşlarımızın sağlık güvenceleri konusunda herhangi bir mağduriyet veya sistemin işleyişine ilişkin herhangi bir zafiyet söz konusu değildir. Tüm vatandaşlarımızı, Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya, primlerini düzenli olarak ödemeye, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızı da devlet tarafından sağlanan ücretsiz sağlık güvencesinden yararlanabilmek için gelir testine başvurmaya davet ediyoruz."

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" haberleri SGK

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Çamyar: “AK Parti milletin partisidir”

Çamyar: “AK Parti milletin partisidir”

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Meclis'te Afrin kavgası!

Meclis'te Afrin kavgası!

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.