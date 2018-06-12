"Güç millettedir, millet kimin yanında durursa güç onda"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, millet kimin yanında durursa güçün onda olduğunu belirterek, "Bu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz, o da sizleri hiçbir zaman mahçup etmedi, yüzünüzü kara çıkartmadı. Allah için Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirdi." dedi.

Yılmaz, Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk iftarında, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağını anımsattı.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Bu cumhurbaşkanları içerisinde hangisinin devlet yönetme tecrübesi var. Hangisi başbakanlık, hangisi cumhurbaşkanlığı, hangisi belediye başkanlığı yaptı. Diğerlerinin de kendi özelliklerine bakın ama devlet yönetmek için hangisi ehilse liyakat sahibiyse ehliyet sahibiyse eminim ki Doğanşarlı hemşehrilerim ona oy vereceklerdir." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yıllık yönetiminde Türkiye'yi bölgesinde süper güç yaptığına işaret eden Yılmaz, Sırbistan'dan, Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan, Afrika'dan, Orta Asya'dan bakan herkesin Türkiye'nin süper güç olduğunu gördüğünü kaydetti.