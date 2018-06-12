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"Güç millettedir, millet kimin yanında durursa güç onda"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Güç millettedir, millet kimin yanında durursa güç onda. Bu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz, o da sizleri hiçbir zaman mahcup etmedi, yüzünüzü kara çıkartmadı. Allah için Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirdi"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, millet kimin yanında durursa güçün onda olduğunu belirterek, "Bu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz, o da sizleri hiçbir zaman mahçup etmedi, yüzünüzü kara çıkartmadı. Allah için Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirdi." dedi.

Yılmaz, Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk iftarında, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağını anımsattı.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Bu cumhurbaşkanları içerisinde hangisinin devlet yönetme tecrübesi var. Hangisi başbakanlık, hangisi cumhurbaşkanlığı, hangisi belediye başkanlığı yaptı. Diğerlerinin de kendi özelliklerine bakın ama devlet yönetmek için hangisi ehilse liyakat sahibiyse ehliyet sahibiyse eminim ki Doğanşarlı hemşehrilerim ona oy vereceklerdir." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yıllık yönetiminde Türkiye'yi bölgesinde süper güç yaptığına işaret eden Yılmaz, Sırbistan'dan, Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan, Afrika'dan, Orta Asya'dan bakan herkesin Türkiye'nin süper güç olduğunu gördüğünü kaydetti.

Milletin 16 yıldır AK Parti iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sarsılmaz bir iradeyle durduğunu vurgulayan Yılmaz, "Güç millettedir, millet kimin yanında durursa güç onda. Bu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz, o da sizleri hiçbir zaman mahcup etmedi, yüzünüzü kara çıkartmadı. Allah için Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirdi." ifadelerini kullandı.

- "Milletin gücünün üstünde güç yoktur"

AK Parti iktidarları döneminde, 80 yılda yapılandan daha fazla hizmet yapıldığını vurgulayan Yılmaz, 16 yılda yapılanların 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla olduğunu bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liyakatlı şekilde devlet yöneteceğine hiç kimsenin şüphesinin olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu ana kadar sizin yüzünüzü kara çıkartmadı, bundan sonra da sizin yüzünüzü kara çıkartmaz." dedi.

Sandığa gidenlerden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye oy vermelerini isteyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu ana kadar sizin iradenizi hiçbir zaman yere düşürmedik, milletin gücünün üzerinde güç tanımadık. 15 Temmuz'da görüldü, milletin gücünün üzerine güç tanımıyoruz. 4 Eylül Kongresi'nde ne söylemişse bu millet, yani milletin gücünün üstünde güç yoktur, milletin iradesinin üzerinde de irade yoktur. Bunu her zaman söyledik, söylüyoruz. Biz bunu söyleyince bazıları rahatsız oluyor, dışarıdan da içeriden de rahatsız olanlar var. Gerçek gücün milletin olmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bizim dışımızdaki partiler diyorlar ki 'cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyoruz, geriye döneceğiz' ne istiyorlar 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyorlar. Niye parlamenter sisteme dönüyorlar, bu milletin elindeki yetkiyi almak istiyorlar. Nedir bu milletin elindeki yetki hükümeti kurma yetkisi. Bunu size çok görüyorlar."

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