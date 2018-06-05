"Güçlü başkan Erdoğan, güçlü Meclis AK Parti"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "İnşallah milletimiz güçlü başkanı oluştururken, başkanla birlikte çalışacak güçlü Meclisi ve güçlü Türkiye'yi oluşturmuş olacak. Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bu seçimde güçlü başkan diyoruz; Recep Tayyip Erdoğan, güçlü Meclis diyoruz; AK Parti." dedi.
Demircan, Amasya Belediyesi tarafından Ellibeşevler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğunu, bu nedenle kalkınmak zorunda olduğunu söyledi.
Türkiye'nin sistem meselesinin kalkınma sorunuyla da doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Ahmet Demircan, şöyle devam etti:
"24 Haziran'da bir seçim yapacağız, bu seçimde inşallah ülkemiz için en hayırlı kararı vereceğiz. Aslında bu seçimi bir yıl önce hep beraber yaptık. 16 Nisan 2017'de referandumda kararı verdik. Türkiye'ye uygun olmayan, sürekli darbelere neden olan, sürekli hükümet krizleri yaşatan ve aynı zamanda gelişmemizi, kalkınmamızı engelleyen şu parlamenter sistemi, demokrasinin bir üst modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle değiştirelim dedik. Meclisten böyle bir karar çıktı aziz milletimize sunduk, milletimiz de 'olur' dedi. Şimdi birlikte verdiğimiz kararı uygulayacağız."
Demircan, 2017'de Anayasa değişikliğini yaptıklarını, millet iradesini etkin hale getirecek bir sistemin adımını attıklarını kaydederek, şimdi de bunun uygulamasını yapacaklarını belirterek, "Bu sistemin ilk uygulanışı olacak. Bu sistemde gerekli olan mevzuatı bu seçtiğimiz Meclis olacak. Bu sistem kurulurken Meclisle cumhurbaşkanı arasında uyum olması gerekiyor. İnşallah milletimiz güçlü başkanı oluştururken, başkanla birlikte çalışacak güçlü Meclisi ve güçlü Türkiye'yi oluşturmuş olacak. Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bu seçimde güçlü başkan diyoruz; Recep Tayyip Erdoğan, güçlü Meclis diyoruz; AK Parti." ifadelerini kullandı.
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