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"Güçlü meclis, hükümet ve başkanla tarımın ilerlemesi kolay olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Eğer güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve başında güçlü bir başkanımız olursa emin olun tarımın desteklenmesi de tarımın ilerlemesi de çok daha kolay olacaktır" - "Et ithalatını ben durdurmayacağım, et ithalatını sizler durduracaksınız (Kurum personeli). Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eğer güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve başında güçlü bir başkanımız olursa emin olun tarımın desteklemesi de tarımın ilerlemesi de çok daha kolay olacaktır." dedi.

Bakan Fakıbaba, bir restoranda Şanlıurfa İli Kurum ve Kuruluşları Değerlendirme Toplantısında, bakanlığa bağlı kurumların personeliyle iftarda bir araya geldi.

Fakıbaba, yaptığı konuşmada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak büyük bir aile olduklarını, Türk tarım ve hayvancılığının bu aile sayesinde daha iyi yerlere geleceğini bildirdi.

Türk tarımının iyi ellerde ve kişilerin elinde olduğunu belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Sizinle birlikte çok güzel işlere imza attık. İnşallah bundan sonra da sizler bunu devam ettireceksiniz. 250 köy, 250 bin düve ve 500 bin damızlık koyun projesi, bunlar ciddi projeler. Benden önceki bakan arkadaşlarımın da projeleri vardı, o dev projeleri aldık ve birleştirdik. Şimdi diyorlar ki, 'Et ithalatını durduracakmışsın.' Et ithalatını ben durdurmayacağım, et ithalatını sizler durduracaksınız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum."

Bakan Fakıbaba, bakanlığın her geçen gün daha da ileriye gideceğini vurguladı.

Türkiye'nin 24 Haziran'da çok önemli bir seçime gideceğine dikkati çeken Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"24 Haziran seçimi farklı bir seçim. Yeni bir sistem gelecek. Eğer güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve başında güçlü bir başkanımız olursa emin olun tarımın desteklenmesi de tarımın ilerlemesi de çok daha kolay olacaktır. İnşallah Türkiye, Şanlıurfa'sı, Mardin'i, Gaziantep'i, Manisa'sı hak ettiği en güzel şeylere kavuşacaktır. Buna inancım sonsuzdur.''

Konuşmanın ardından Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da hayata geçirilen Kaba Yem Projesi'ni hazırlayan ve katkı sunan personele belge, kendi liginde şampiyon olan Tarımspor takımına da kupasını verdi.

Bakan Fakıbaba'ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı tarafından da Tarımspor forması hediye edildi.

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