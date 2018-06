"Güçlü meclis, hükümet ve başkanla tarımın ilerlemesi kolay olacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eğer güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve başında güçlü bir başkanımız olursa emin olun tarımın desteklemesi de tarımın ilerlemesi de çok daha kolay olacaktır." dedi.

Bakan Fakıbaba, bir restoranda Şanlıurfa İli Kurum ve Kuruluşları Değerlendirme Toplantısında, bakanlığa bağlı kurumların personeliyle iftarda bir araya geldi.

Fakıbaba, yaptığı konuşmada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak büyük bir aile olduklarını, Türk tarım ve hayvancılığının bu aile sayesinde daha iyi yerlere geleceğini bildirdi.

Türk tarımının iyi ellerde ve kişilerin elinde olduğunu belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Sizinle birlikte çok güzel işlere imza attık. İnşallah bundan sonra da sizler bunu devam ettireceksiniz. 250 köy, 250 bin düve ve 500 bin damızlık koyun projesi, bunlar ciddi projeler. Benden önceki bakan arkadaşlarımın da projeleri vardı, o dev projeleri aldık ve birleştirdik. Şimdi diyorlar ki, 'Et ithalatını durduracakmışsın.' Et ithalatını ben durdurmayacağım, et ithalatını sizler durduracaksınız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum."