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"Güçlü olmak istiyorsak birbirimize sarılmak zorundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Batı'nın nasıl bir Türkiye istediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla güçlü olmak istiyorsak birbirimize sarılmak zorundayız"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Batı'nın nasıl bir Türkiye istediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bir güçlü olmak istiyorsak ki öyle, burada sıkı sıkıya birbirimize sarılmak zorundayız." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Aydın, Gölbaşı Belediye çay bahçesinde düzenlenen törende, Türkiye üzerinde türlü türlü oyunların oynandığını belirtti.

Batılı ülkelerin güçlü bir Türkiye istemediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Batı'nın nasıl bir Türkiye istediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla güçlü olmak istiyorsak birbirimize sarılmak zorundayız. Dinimizin emri olan müminlerin ve inananların kardeşliğini, hepimiz yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Düşüncesi ne olursa olsun, sağcı, solcu, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partiler fark etmez. Hepimiz bu ülke adına bu kardeşliği sağlamak zorundayız."

Bayramlaşma programına AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın ve beraberindekiler daha sonra Besni ilçesinde kaymakamlık binası önünde düzenlenen bayramlaşma programında yer aldı.

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Gölbaşı Belediyesi çay bahçesi Gölbaşı ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreni

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