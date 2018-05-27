Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "24 Haziran gerçekten memleket meselesi, Türkiye için önemli bir dönemeç. Bu seçimlerde güçlü Türkiye'nin temellerini atıyoruz." dedi. Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Mahalle meydanında vatandaşlara hitap eden Tüfenkci, seçimin önemine değinerek, "24 Haziran gerçekten memleket meselesi, Türkiye için önemli bir dönemeç. Bu seçimlerde güçlü Türkiye'nin temellerini atıyoruz. Söylediklerinizi yapmak bizim işimiz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bunda kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu. - "Biz yıkacağız, yapmayacağız' diyorlar" Devletin ilelebet yaşaşabilmesi için güçlü iktidarlara ihtiyaç olduğunu belirten Tüfenkci, "Eğer iktidarınız güçlü değilse bu topraklar üzerinde herkes ameliyat yapabilir, herkes operasyon yapabilir. Eğer dünya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a düşman oluyorsa, üzerine geliyorsa muhalefet Recep Tayyip Erdoğan korkusu üzerinden siyaset yapıyorsa bunu iyi düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz yıkacağız, yapmayacağız' diyorlar." ifadesini kullanan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Hatırlayın bunlar Gezi Parkı olaylarında da 'üçüncü havalimanı' yapılmasın diyorlardı. İşte aynı zihniyet bugün yine yaptırmama üzerinden muhalefet siyaseti kuruyor. Oysa biz memleketleri imar, ihya, inşa etmek, hem neslimizi, hem yeryüzü arzını ıslah ve imal etmek için varız. Siyaset yapıyoruz. Bu siyasete 'evet' diyorsanız 24 Haziran'da cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'li adaylara 'evet' dememiz lazım. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümetine güçlü Meclis yakışır. Eğer biz dünyada güçlü olmak istiyorsak, Meclis'te güçlü olmak zorundayız. Bir ve beraber olmak zorundayız." - "Sandıkta cevabını alacaklar" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Malatya'ya ve ilçeye yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi. Çalık, "24 Haziran'da 'Millet İttifakı' deyip, milletin sırtından geçinmek isteyenlere, adında halk olmasına rağmen halk için hiçbir şey yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, beraber yol arkadaşı ettiklerine gereken cevabı vereceksiniz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz cevap gibi Kılıçdaroğlu'nun çırağı Muharrem İnce'ye de gereken cevabı vereceksiniz. Cumhurbaşkanı adayları sandıkta cevabını alacaklar. 24 Haziran'da Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Allah nasip ederse Malatya'dan da 6 AK Parti milletvekilini de sizlerin destek ve dualarıyla TBMM'ye götüreceğiz." diye konuştu.