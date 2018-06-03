Kuru kayısıda lisanslı depoya geçtiklerini aktaran Tüfenkci, gelecek yıldan itibaren hizmete girecek Ürün ihtisas Borsası ile de kayısı fiyatlarına istikrar geleceğini bildirdi.

Tüfenkci, hükümetin, Türkiye'nin 4 yerinde model fabrikalar kuracağını anlatarak, "Bunlardan birisini de Malatya'da kuracağız. Yasasını çıkarttık, pilot il olarak 4 il belirledik, bunlar Kayseri, Gaziantep, İzmit ve Malatya." diye konuştu.

Tüfenkci, kente kuzey çevre yolunu yapma sözü verdiklerini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, Malatya'da Onkoloji Hastanesi'nin de inşaat çalışmalarınının devam ettiğini ifade etti.

AK Parti iktidarının kente yaptığı hizmetleri anlatan Tüfenkci, seçimler öncesi meydanlarda ne vadettilerse onu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi.

- "Yapacaksa AK Parti yapacak"

Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Daha yapacak, söyleyecek çok sözümüz var. Güçlü bir şekilde Malatya'nın AK Parti'ye destek vermesi gerekir. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetleri ortada. Eğer yapacaksa AK Parti yapacak." diye konuştu.

Tüfenkci, daha sonra ilçeye bağlı Yaygın Mahallesi'ne geçti. Buradaki kültür merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, yaptıkları hizmetlerle halkın güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

- "Türkiye'yi şaha kaldıracağız"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kendilerinin halkın yüzünü asla kara çıkarmadıklarını, utandırmadıklarını dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dünya 5'ten büyüktür' dedik. O, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' deyip Filistinlilere, mazlumlara, dünya ve insanlığın mirasına, Müslümanların ortak kıblesine sahip çıktı. O, sizleri utandırmadı, 'Türkiye sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturamazsınız' dedi ve onların oyunlarına, planlarına çomak soktu. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla sınırlarımızın hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik. O, 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminde milletiyle beraber dimdik ayakta durdu ve asla ve asla milletine ihanet etmedi, sizlerin verdiği desteğe, vekalete, oya layık bir siyaset ortaya koydu. İnşallah önümüzdeki dönemde utandırmayacak. Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Onun için Cumhur İttifakı'nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik."