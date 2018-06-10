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"Güçlü Türkiye'yi inşa edecek yeni dönem başlamış olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Bundan sonra terörün de üstesinden gelen, kalkınma sorununu çözen, güçlü Türkiye'yi inşa edecek olan yeni dönem başlamış olacak"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bundan sonra terörün de üstesinden gelen, kalkınma sorununu çözen, güçlü Türkiye'yi inşa edecek olan yeni dönem başlamış olacak." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftara katılan Demircan, 24 Haziran seçimlerinin önemini millete anlattıklarını söyledi.

Demircan, Türkiye'de zihniyetin değiştiğini belirterek, "AK Parti hükümeti Türkiye'de birçok şeyin değişmesine vesile oldu ve yolunu açtı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimiz seçti. Geçen sene aldığımız kararın uygulamasını şimdi yapacağız. Gece gündüz koşturarak bu seçimlerin önemini milletimize anlatıyoruz." diye konuştu.

Demircan, 24 Haziran seçimlerinden sonra güçlü Türkiye'yi inşa edecek yeni dönemin başlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pusulalardan birisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yere mührü basacağız. 2. pusulada da Meclis'te güçlü olmak için AK Parti'ye, ampulün altına mührü basacağız. Allah inşallah bu seçimlerin sonuçlarını milletimiz için hayırlı kılacak. Bundan sonra terörün de üstesinden gelen, kalkınma sorununu çözen, güçlü Türkiye'yi inşa edecek olan yeni dönem başlamış olacak. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

İftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe, Muhammet Yasir Okudan ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet demircan iftar

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