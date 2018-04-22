MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye'ye giden yol, Cumhur İttifakı'ndan geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz, birlikte rahmet olacağına inanıyoruz." dedi. Büyükataman, partisinin Osmangazi ilçesi genişletilmiş divan toplantısı ve üye katılım töreninde, Türkiye'nin iç ve dış odaklı çok meselesi, üstesinden gelinmesi gereken pek çok meşguliyeti olduğunu belirterek, alınan seçim kararıyla Türkiye'nin önünün açıldığını söyledi. Sandıktan korkmanın, seçimden kaygılanmanın, demokrasinin erdemlerinden çekinmenin sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış ve suçlu bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Türkiye'nin geleceğinden endişe duyan herkesin artık karar vermesi, duruşunu ve tavrını ortaya koyması, bu bakımdan kaçınılmaz bir milli görevdir." diye konuştu.

Türkiye'nin yeniden inşası ve ihyası gayretine, uyum yasaları başta olmak üzere, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğasına uygun olacak tüm mevzuat değişikliği ve düzenlemelere destek vereceklerini aktaran Büyükataman, "Hedefimiz, cepheleşme değil kucaklaşma, ayrılık değil buluşma, kavga değil uzlaşmadır." ifadesini kullandı. Büyükataman, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana omurgasının güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu duruşu sulandırmak, yok saymak, tanımamak gibi gafil niyetleri ısrar ve inatla diri tutma çabalarına da zaman zaman şahit olduğumuz bir gerçektir. Parlamenter sisteme dönüş söylemlerini, bloklaşma siyasetini, demokrasiyi istismar gayretlerini, bekamıza yönelik tehditlere can suyu olabilecek ifadeleri tasvip etmiyor, karşı çıkıyor, elimizin tersiyle itiyoruz. 2023'ün güçlü Türkiye'sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yoktur, olmayacaktır. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye'ye giden yol, Cumhur İttifakı'ndan geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, 'Birlikten kuvvet doğar.' diyoruz, birlikte rahmet olacağına inanıyoruz. Yeri gelirse elbette saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarının yüzüne söyleriz. Kimseden korkmayız, kimseden de çekinmeyiz."

- "Zayıf anımız, rehavete düşmemiz kollanmaktadır" Bölgesel risk ve tehlikelerin öngörülmesi ve önüne geçilmesinin gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Büyükataman, "Terör saldırıları kesintisiz, ara ve mola vermeksizin sürmektedir. Milli güvenliğimize yönelik karanlık senaryolar, yeni saldırı planları devrededir. Zayıf anımız, rehavete düşmemiz kollanmaktadır." dedi. Türkiye aleyhine kurgulanan siyasi ve ekonomik operasyonların derinlik ve hız kazandığını anlatan Büyükataman, "Döviz, faiz, sıcak para üzerinden Türk milleti ambargoya alınmaktadır. Uluslararası sermayenin ekonomik tetikçiliğini yapan yerli-yabancı unsurlar, aynı ağızdan konuşmakta ve spekülasyon araçlarını aynı anda devreye sokmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Büyükataman, Türkiye'nin yüksek risk ve tehditlerin yörüngesinde ve çekim alanında olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "CHP, yanına yöresine aldığı ipsizi, sapsızıyla, PKK'sı, FETÖ'süyle; HDP, diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, resmen hayata geçmeden, malum ve melun odaklar tarafından devamlı yargılanmakta, karalanmakta, hasar alması için eş zamanlı faaliyetler yürütülmektedir. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada münasip değildir. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında, 3 Kasım 2019'a kadar istikrar ve denge halinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır."