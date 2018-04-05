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"Güçlülerin hukukunu değil milletin hukukunu savunduk''

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 20:36 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "AK Parti, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer alan siyasi hareket olmuştur. Bizler asla ve asla, güçlülerin hukukunu değil, milletin hukukunu savunduk, mazlumların hukukunu koruduk" - "2019 seçimleri sadece ülkemizi değil, tüm coğrafyamızın ve dünyanın kaderini belirleyecektir" - "Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama bugün kişi başına oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesiyiz"

KİLİS(AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer alan siyasi hareket olmuştur. Bizler asla ve asla, güçlülerin hukukunu değil, milletin hukukunu savunduk, mazlumların hukukunu koruduk." dedi.

Kaya, Kilis'te Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kilis 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK gençliğin çok şanlı olduğunu, her zaman gençleri ön saflarda tutan, onlara değer veren ve yol gösteren bir liderlerinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin gençlerin yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde yaşadığı her türlü zorluğun üstesinden geldiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Bizler bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, bu coğrafyada ilimle, irfanla, barış ve adaleti savunarak bu toprakları kendimize yurt edindik. Bu topraklar, tarih boyunca zor bir coğrafya oldu. Bugün de aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile kardeşliğinden rahatsız olanlar, bu topraklar üzerinde oyunlar kurmaya devam ediyor. Topraklarımızın üzerinde milletimize operasyonlar düzenlemeye çalışıyorlar. Asker elbisesi giymiş darbeci teröristler, Türkiye'ye istikamet vermeye çalıştılar."

- "Sizler için sizlerle birlikte siyaset yapıyoruz"

Bakan Kaya, Türk milletinin oynanan oyunları boşa çıkardığını ifade ederek, şunları anlattı:

"AK Parti'miz 17 yıllık tarihinde girdiği her seçimden birinci parti çıkarak Türk siyasi tarihinde ilkleri yaşatmıştır. Bizler de bundan gurur duyuyoruz. Bizler AK Parti davasını hiçbir çıkar gözetmeksizin omuzlarımızda taşıdık, bugünlere de sizlerle birlikte getirdik. 2023 ve 2071 hedeflerimizi sizler için yapıyoruz. Sizler için bugün, sizlerle birlikte siyaset yapıyoruz. AK Parti, her kongresini yenilenerek, güçlenerek ve huzur içerisinde, coşku içerisinde gerçekleştiriyor. Başka kongrelerde sandalyelerin havalarda uçuştuğunu görüyorsunuz. Bizde bayrağı devreden ve alan yan yana omuz omuza çalışıyor. Bizde sorumluluk duygusu, dava inancı ve bilinci ile aşkı hiçbir zaman için değişmez. 2019 seçimleri sadece ülkemizi değil, tüm coğrafyamızın ve dünyanın kaderini belirleyecektir."

- "2053'ü, 2071'i sizler için hayal ediyoruz"

Gençlerin gösterdiği gayretin sadece bu ülkenin kaderini değil, tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların kaderini de etkileyeceğini vurgulayan Kayan, "Orada milyonlarca insanın kaderi, bu ülkenin kaderiyle sıkı sıkıya birbirine bağlanmış durumda. Bugün Bosna'ya, Afrika'ya, Myanmar'a, Filistin'e, Suriyeli kadın ve çocuklara umut olan bir Türkiye var. Allah ülkemizin gücüne güç katsın. Bizler dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama bugün kişi başına oranla, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesiyiz. Bu bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Kaya, Türkiye'nin nice mazlumlara umut olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer alan siyasi hareket olmuştur. Bizler asla ve asla güçlülerin hukukunu değil, milletin hukukunu savunduk, mazlumların hukukunu koruduk. Bugün hakkı ve adaleti üstün tutan, zulme asla izin vermeyen, mazlumların dünyada yükselen sesi olan bir liderin arkasında yürüyoruz. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan razı olsun. 2023 yaklaştı ancak 2053'ü, 2071'i sizler için hayal ediyoruz. Biliyoruz yükümüz ağır ama gençler olarak enerjimiz çok. Tüm coğrafyada mazlumların sesi olmak için durmadan çalışacağız."

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AK Parti Bilecik 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi

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