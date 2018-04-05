KİLİS(AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer alan siyasi hareket olmuştur. Bizler asla ve asla, güçlülerin hukukunu değil, milletin hukukunu savunduk, mazlumların hukukunu koruduk." dedi.

Kaya, Kilis'te Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kilis 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK gençliğin çok şanlı olduğunu, her zaman gençleri ön saflarda tutan, onlara değer veren ve yol gösteren bir liderlerinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin gençlerin yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde yaşadığı her türlü zorluğun üstesinden geldiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Bizler bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, bu coğrafyada ilimle, irfanla, barış ve adaleti savunarak bu toprakları kendimize yurt edindik. Bu topraklar, tarih boyunca zor bir coğrafya oldu. Bugün de aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile kardeşliğinden rahatsız olanlar, bu topraklar üzerinde oyunlar kurmaya devam ediyor. Topraklarımızın üzerinde milletimize operasyonlar düzenlemeye çalışıyorlar. Asker elbisesi giymiş darbeci teröristler, Türkiye'ye istikamet vermeye çalıştılar."