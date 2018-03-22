Gülaştı, saldırıyı kınadı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Umurlu Mahallesinde AK Parti toplantı binasına yapılan saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bizi bu kutlu dava yürüyüşümüzden vazgeçiremeyecekler” dedi.

Gülaştı açıklamasında, “Dün gece itibari ile Umurlu mahalle teşkilatımızın toplantı binası hain bir saldırıya uğramıştır. Milli ve yerli ittifak ülkemizde olduğu gibi, Efeler ilçemiz ve Umurlu mahallemizde de teveccüh bulduğu üzere farklı partilerden Umurlu teşkilatımızın çalışmaları sonucu 50 kişiye rozet takım törenimizden çok kısa bir süre sonra bu saldırının gerçekleşmesi manidardır. Bu şehrin toprakları Darbe mağduru, Demokrasi şehidi Ali Adnan Menderes‘ i yetiştiren topraklardır. Hangi terör örgütü, hangi kendini bilmez, hangi kripto fetocular ise sözüm onlaradır. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizleri kutlu dava yürüyüşümüzden vazgeçiremeyecektir. Son olarak hainlere sözüm, başaramayacaksınız” dedi.