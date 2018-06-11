Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran ülkemiz için sıradan bir seçim değil. 24 Haziran Türkiye'nin yönünün ve gidişatının belirleneceği bir seçim olacak." dedi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katıldı.

Herkesin Kadir Gecesi'ni kutlayan Tüfenkci, bu gecenin Türkiye'nin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diledi.

Tüfenkci, gecenin önemine dikkati çekerek, "Allah bütün mazlum coğrafyalardaki ümmetin dualarını bizimle birleştirsin ve Türkiye bu coğrafyalarda umut olmaya devam etsin." diye konuştu.

Bu gece fazla bir şey söylemenin doğru olmadığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Ancak 24 Haziran ülkemiz için sıradan bir seçim değil. 24 Haziran Türkiye'nin yönünün belirleneceği ve gidişatının belirleneceği bir seçim olacak. Bu seçimler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yoluna devam mı edecek? Yoksa bilinmeyen bir mecraya mı gidecek? Bunun kararını da sizler, bizler 24 Haziran'da vereceğiz. İnşallah bu gecelerin hürmetine milletimiz doğru kararlar verir. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Biz Malatyalılara emanetiz. Malatyalılar Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıkacak. Yolunuz ak, gönlünüz ak olsun her bir kardeşimin gecesi mübarek olsun."