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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Avusturya'nın cami kapatma kararı) Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Avusturya'nın cami kapatma kararı) Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır."


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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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