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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri ya

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz."


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Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı

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