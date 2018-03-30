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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

IHAAW160129-SIY/30-03-2018 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. 30.03.2018 16:01:29 TSI NNNN

IHAAW160129-SIY/30-03-2018

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

30.03.2018 16:01:29 TSI
NNNN

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