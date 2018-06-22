HABER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Anadolu Ajansı'nın sandık sonuçlarına etki etmesi noktasındaki muhalefetin manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Anadolu Ajansı'nın sandık sonuçlarına etki etmesi noktasındaki muhalefetin manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır."


PARTNERTatile devamTatile devam
Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyizBakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorumBakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.