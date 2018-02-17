Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Terörü hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik." dedi.
AK Parti Yeşilyurt ilçe, gençlik ve kadın kolları üyeleriyle Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, partisinin önünün hep kesilmek istendiğini ancak bunun millet tarafından hep önlendiğini söyledi.
Tüfenkci, "Halka ve Hakk'a hizmet" anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, her zaman Türkiye'yi büyütmek için çalıştıklarını anlattı.
Hiçbir zaman milletten başka güç tanımadıklarını vurgulayan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bu günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Tüfenkci, Türkiye'nin bu tür operasyonları daha önce de yaptığını anımsatarak, Bab'da, Cerablus'ta, Şırnak'ta, Cizre'de huzuru sağlamak için terörle mücadele ettiklerini vurguladı.
Mücadelenin hız kesmediğini, terörün belini kırdıklarını dile getiren Tüfenkci, "Terörü hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik. Bunun devamı olarak da sınırlarımızın dışında yuvalanan terör örgütlerine karşı, tıpkı Kandil'e, El Bab'a yaptığımız operasyonlar gibi şu anda da Afrin'e operasyon yapıyoruz. Biz Afrin'de bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz, teröre karşı operasyon yapıyoruz." diye konuştu.
Tüfenkci, ABD ve destekçilerinin de operasyonun nedenini çok iyi bildiklerini ifade ederek, görüşmelerde terörle mücadelenin nedenlerini belgelerle ortaya koyduklarını söyledi.
- "Sivillere karşı hassasiyetimizle fark oluşturuyoruz"
ABD ve destekçilerinden teröre karşı ortak bir tavır beklediklerini bildiren Tüfenkci, "Eğer dünya samimiyse, eğer Birleşmiş Milletler'in bir anlamı varsa terörün o bölgelerde yok edilmesi, oradaki çocukların özgürlüğe kavuşturulması gerekir." ifadesini kullandı.
Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Eğer oradaki ticareti terör örgütleri kontrol ediyorsa, sömürüyorsa, eğer oradaki tarımı terör örgütleri Afrinlilere yedirmiyorsa Türkiye olarak biz bundan rahatsızlık duyarız. Bir de oradan terör yuvalanmalarıyla Türkiye'ye karşı füzeler atılıyorsa, sivil vatandaşlarımız şehit oluyorsa, yaralanıyorsa biz buna asla ve asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğimizi de ilan ettik. Operasyonlar başarıyla devam ediyor. Onun için Türkiye'de de dünyada da biz bu anlayışla hareket ediyoruz ve bu anlayışla operasyonları sürdürüyoruz. Gittiğimiz yerde insani yardımlarımızla, sivillere karşı hassasiyetimizle dünyada fark oluşturuyoruz."
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