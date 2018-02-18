Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Afrin'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da bir restoranda AK Parti, MHP ve CHP il başkanlarıyla bir araya geldi.

Programa katılan il başkanlarına teşekkür eden Tüfenkci, hem MHP hem CHP il başkanlarının kongrelerini tamamladığını, AK Parti'nin de 24 Şubat'ta kongresini yapacağını hatırlatarak, bu vesileyle il başkanlarına görevlerinin hayırlı olmasına diledi.

Tüfenkci, hem içeride hem de dışarıda bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye'yi kalkındırmaya, Türk ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirmek için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Afrin'de bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz Afrin'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama sınırlarımızın, topraklarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapılmasına izin vermeyiz. Topraklarımızın yanı başında terör yuvalanmalarına ve oraların içerideki terörü besleyen yuvalar olmasına da izin vermedik, vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu anlamıyla biz orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda da Afrin'i Afrinlilere bırakarak kendi topraklarımıza çekileceğiz."