Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

"Türkiye Afrin'de bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz Afrin'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama sınırlarımızın, topraklarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapılmasına izin vermeyiz. Topraklarımızın yanı başında terör yuvalanmalarına ve oraların içerideki terörü besleyen yuvalar olmasına da izin vermedik, vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu anlamıyla biz orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda da Afrin'i Afrinlilere bırakarak kendi topraklarımıza çekileceğiz."

- "Farklı görüşler bir zenginlik"

Tüfenkci, burada bulunan il başkanlarını önceliğinin kentin kalkınması, gelişmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda tüm il başkanlarıma verecekleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz zaman zaman görüşüyoruz ve bu noktada da başkanlarım görüşlerini ifade ediyor. Her biri ayrı siyasi parti olması hesabıyla farklı konularda farklı görüşlerin olması da çok doğal bunu yadırgamamak lazım. Esasında bu farklı görüşlerin bir zenginlik olduğunu da düşünmek lazım ve her bir görüşü ciddiye almak lazım. Başkanların bu anlamda eleştirileri ve katkıları çok önemli. En önemlisi iyi niyet. İyi niyetle yapılan her eleştiri ve katkının mutlaka bir karşılığı vardır. Biz bugün burada Malatya'ya neler yapıldı, yapılmadı, ne yapılması gerekir bu konuda istişare edeceğiz."

- "Birlik ve beraberliğimizi daha sağlamlaştırmamız gerekiyor"

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya'nın ortak paydaları olduğunu belirterek, farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da kent için yapılacak çalışmaları birlikte oturup istişare etmeleri gerektiğini söyledi.