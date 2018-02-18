Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Afrin'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz." dedi.
Tüfenkci, Malatya'da bir restoranda AK Parti, MHP ve CHP il başkanlarıyla bir araya geldi.
Programa katılan il başkanlarına teşekkür eden Tüfenkci, hem MHP hem CHP il başkanlarının kongrelerini tamamladığını, AK Parti'nin de 24 Şubat'ta kongresini yapacağını hatırlatarak, bu vesileyle il başkanlarına görevlerinin hayırlı olmasına diledi.
Tüfenkci, hem içeride hem de dışarıda bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye'yi kalkındırmaya, Türk ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirmek için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye Afrin'de bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz Afrin'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama sınırlarımızın, topraklarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapılmasına izin vermeyiz. Topraklarımızın yanı başında terör yuvalanmalarına ve oraların içerideki terörü besleyen yuvalar olmasına da izin vermedik, vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu anlamıyla biz orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda da Afrin'i Afrinlilere bırakarak kendi topraklarımıza çekileceğiz."
- "Farklı görüşler bir zenginlik"
Tüfenkci, burada bulunan il başkanlarını önceliğinin kentin kalkınması, gelişmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu anlamda tüm il başkanlarıma verecekleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz zaman zaman görüşüyoruz ve bu noktada da başkanlarım görüşlerini ifade ediyor. Her biri ayrı siyasi parti olması hesabıyla farklı konularda farklı görüşlerin olması da çok doğal bunu yadırgamamak lazım. Esasında bu farklı görüşlerin bir zenginlik olduğunu da düşünmek lazım ve her bir görüşü ciddiye almak lazım. Başkanların bu anlamda eleştirileri ve katkıları çok önemli. En önemlisi iyi niyet. İyi niyetle yapılan her eleştiri ve katkının mutlaka bir karşılığı vardır. Biz bugün burada Malatya'ya neler yapıldı, yapılmadı, ne yapılması gerekir bu konuda istişare edeceğiz."
- "Birlik ve beraberliğimizi daha sağlamlaştırmamız gerekiyor"
AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya'nın ortak paydaları olduğunu belirterek, farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da kent için yapılacak çalışmaları birlikte oturup istişare etmeleri gerektiğini söyledi.
Bu konuda kendilerini bir araya getiren Bakan Tüfenkci'ye teşekkür eden Kahtalı, "Ülkemiz bu süreçte hem içeride hem dışarıdaki hainlerle mücadele ediyor. Afrin'de mücadele eden kahraman askerlerimiz var. Bu süreç zor ancak 80 milyonun tamamının birlik ve beraberlik içerisinde davranması gerektiği bir süreç. Mesele vatan olduğunda nasıl 15 Temmuz'da bütün milletimiz hep birlikte meydanlara indiyse şu anda da bir milli seferberlik var. Yeni bir Kurtuluş Savaşı, yeni bir İstiklal harbi var. Tüm dünyanın üzerimize geldiği bu dönemde inşallah bizler birlik ve beraberliğimizi daha sağlamlaştırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, muhalefet partisi olarak zaman zaman yapılmayanları veya eksik gördüklerini ifade etmekte kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, "Ancak söz konusu kentin sorunu olduğunda bunu iktidar partisiyle de Sayın Bakanımızla da bazen paylaşıyoruz. Dolayısıyla söz konusu bu vatanın birliği ve bütünlüğü ise bu konuda birlikte hareket etme noktasında elimizden gelen çabayı, gayreti saf etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da toplantı için Bakan Tüfenkci'ye teşekkür ederek, önemli olanın ülkenin bekası olduğunu, bu konuda üç siyasi parti temsilcisi olarak kentte birlik ve beraberliği muhafaza edeceklerini bildirdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini anlatarak, terörle içeride ve dışarıda mücadele edildiğini, bu süreçte içerdi güçlü ve bir olunması gerektiğini kaydetti.
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