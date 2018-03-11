Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan bu milletin başına bela edilmeye çalışılan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan da millete hizmet etmeye, ekonomimizi büyütmeye, insanımızın refah düzeyini, istihdamı ve üretimi artırmaya çalışıyoruz." dedi. Tüfenkci, Bayburt Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıkan AK Parti'nin aynı zamanda bir dava partisi olduğunu söyledi. AK Parti hareketi yola çıktıktan sonra, Erdoğan'ın da dediği gibi artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ifade eden Tüfenkci, AK Parti'nin ak kadrolarının millete hizmet için yola çıktığını ve milletle beraber yürüdüğünü anlattı. Tüfenkci, AK Parti'nin rotasını milletin çizdiğini vurgulayarak, "Ak kadrolar olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve halktan başka hiçbir güç, hiçbir vesayet odağı tanımadık, bundan sonra da Allah'ın izniyle tanımayız. Milletle beraber yürüdük, başımız sıkıştığı zaman millete müracaat ettik, bu millet de bizim önümüzü açtı. 15 yıldır ilk günkü aşkla heyecanla bu millete hizmete devam ediyoruz." diye konuştu.

Milletin refahını artıran her ekonomik gelişmenin, yeni adımın kendilerini çok heyecanlandırdığına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti: "Eğer Türkiye'yi, Türk insanını, Türk müteşebbisini dünya arenasında rekabetçi hale sokabiliyorsak, başımız dik olarak yürüyebiliyorsak en büyük mutluluğumuz bu. Bir yandan bu milletin başına bela edilmeye çalışılan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan da millete hizmet etmeye, ekonomimizi büyütmeye, insanımızın refah düzeyini, istihdamı ve üretimi artırmaya çalışıyoruz. İnsanımıza iş ve aş bulmaya çalışıyoruz. Milletimiz de bu çabaları karşılıksız bırakmıyor, destek veriyor ve inşallah 2019'da da bu desteği bizlerden esirgemeyecek." - "Milletin hislerine tercüman olmamız lazım" Tüfenkci, geçmiş dönemde AK Parti'nin önüne çıkartılan siyasi engelleri örneklerle anlatarak, bunların hepsini millete giderek çözüme kavuşturduklarını söyledi. Siyasetin anahtarının millette olduğunu belirten Tüfenkci, "Milletin hislerine tercüman olmamız lazım. Milletle yol yürüyüp millete kulağımızı kabartmamız lazım çünkü AK Parti milletin içerisinden çıkan bir parti. Bu partiyi bürokratlar, iş adamları, siyaset tüccarları, bezirganları kurmadı. Bu milletin bizzat kendisi kurdu ve millet de sahipliğini devam ettiriyor." dedi.

Tüfenkci, 2019 seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını vurgulayarak, "Bu noktada hem muhalefet hem bizler 2019'un önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerken bugüne kadar yaptıklarımızın heba olmaması için Türkiye'nin istikrarını koruyup istikbalini garanti altına alabilmesi için hem 2019 yerel seçimlerini hem de genel seçimlerini almalıyız. Bu bir zorunluluk. Onun için de herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor." ifadesini kulandı. Milletin takdirini kazanan işler yaptıklarının altını çizen Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu: "2017'den itibaren 'Ha bugün ha yarın seçim olacak' diye habire birileri özellikle gündeme getiriyor. Niye? 'Siz taşeronları işe aldınız, tam fırsat o zaman AK Parti seçimlere girecek.' Oysa AK Parti'nin bir özelliği var, liderimizin ak kadrolara her zaman bir talimatı var, 'Millete verdiğimiz sözü yerine getireceksiniz, tutamayacağınız sözü vermeyeceksiniz.' Biz onu seçimleri hesaplayarak değil, sözümüzü tutmanın gayreti içerisinde verdik. Bazılarının aksine ben bunun, evet ilk etapta bir yük getiriyor ama bu Türkiye'nin altından kalkamayacağı bir yük değil. Bilakis bizim büyümemize de katkı sağlayacak bir düzenleme diye düşünüyorum çünkü biz siyaseti insanımızın mutluluğu için yapıyorsak bu düzenlemeleri maliyeti de olsa hayata geçirmemiz lazım."

- "Bizim artık daha geniş çevreleri kucaklamamız lazım" Tüfenkci, Türkiye'yi her alanda en az üç katı büyüttüklerini, milli geliri 3 bin 200-3 bin 500 dolardan 11 bin dolarlara taşıdıklarını söyledi. Bütün bunları milletin mutluluğu için milletin dünya arenasında başı dik gezebilmesi için yaptıklarını ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti: "Eğer bugün biz aynı anda birçok yerde operasyon yapabilir hale gelmişsek, kendi yerli ve milli imkanlarımızla yurdumuzun dışında operasyonlar yapabiliyorsak, terörün kökünü kazıyabiliyorsak bu AK Parti iktidarlarının milletle beraber siyaset yapması, yerli ve milli olmasından kaynaklanıyor. Bunu yerli ve milli sermaye anlamında anlamayın. Kendi medeniyet kodlarımıza, kendi tarih bilincine sahip insanlarla yola çıkmayı anlayın. Yoksa Türkiye yatırım, sermaye açısından her türlü sermayeye açık ve yabancıların da kazandığı bir ülke konumunda ama zihniyet olarak kendi köklerimize sahip olarak bu Anadolu coğrafyasından beslenerek gönül coğrafyamıza açılan bir perspektifi anlamak lazım."

Tüfenkci, bu zihniyeti taşıyanlarla Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini garantiye almanın ve ümmetin umudu Türkiye olarak varlık sürdürmek ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek adına cumhur ittifakı yaptıklarını dile getirdi. Bunun bir çatı olduğunu ve bu çatının altında aynı hedefe koşanların yer almasında da hiçbir sakınca olmadığını açıkladıklarını anlatan Tüfenkci, "Bunu niye ifade ediyorum? Bizim artık daha geniş çevreleri kucaklamamız lazım. AK Parti bu misyonu ve bu olgunluğu kazanmıştır. Mevzu bahis Türkiye ise Türkiye'nin geleceği ise makamların, mevkilerin hiçbir önemi yok." diye konuştu. - "Ekonomi her şeye rağmen iyi gidiyor" Tüfenkci, AK Parti'de siyasetin kesinlikle makamlar ve mevkiler için yapılmadığını vurgulayarak, Allah rızası ve millete hizmet için yapıldığını kaydetti. Ekonominin her şeye rağmen iyi gittiğine dikkati çeken Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı: "15 Temmuz'u yaşamış bir ülke olarak, bu hainlerin ülkeye vermiş olduğu zararlara rağmen iyi gidiyor. Terörle mücadelemizi bir yandan sürdürürken bir yandan da reformlarımızı yapıyoruz. Almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle de ciddi anlamda büyüme rakamlarını yakalıyoruz. İstihdam oranlarını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bunun meyvelerini de 2017'de aldık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 2017 bir sıçrama yılı idi, 2018 yılı da bir hamle yılı olacak." Maliye Bakanı Naci Ağbal ise akademinin bütün katılımcılara hayırlı olmasını dileyerek, "2019'a giden sürece burada yapılacak çalışmaların değer katacağına yürekten inanıyorum." dedi. Ağbal, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olanları kutladı. Konuşmaların ardından Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Bakan Tüfenkci'ye çeşitli hediyeler verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

- "Bir yandan bu milletin başına bela edilmeye çalışılan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan da millete hizmet etmeye, ekonomimizi büyütmeye, insanımızın refah düzeyini, istihdamı ve üretimini artırmaya çalışıyoruz" - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'n

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