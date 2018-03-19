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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Tüfenkci: - "(Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması) İnşallah bundan sonra biz 2. safhaya geçerek, altyapısını, belediyecilik hizmetlerini ve diğer hizmetlerini kısa zamanda koordine ederek ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın da tekrardan ülkelerine geri dönmelerinin önünü açmış olacağız" - "Hiçbir sivil kayıp olmadan çok hassasiyetle, sabırla yürütülen operasyon neticesinde bu başarı geldi"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Adana'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "İnşallah bundan sonra biz 2. safhaya geçerek, altyapısını, belediyecilik hizmetlerini ve diğer hizmetlerini kısa zamanda koordine ederek ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın da tekrardan ülkelerine geri dönmelerinin önünü açmış olacağız." dedi.

Tüfenkci, Adana'daki programı kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Adana'nın önemli bir tarım ve ekonomi kenti olduğunu ifade eden Tüfenkci, 50 bin ton kapasiteli lisanslı modern bir deponun açılışı için kentte bulunduklarını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmasına değinen Tüfenkci, oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı yürütülen başarılı mücadelenin ardından Çukurova yöresinin de hareketleneceğini kaydetti.

Tüfenkci, Afrin'de birçok anlamda başarılı bir harekatın gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Orada Allah'a hamdolsun öngörülenden daha kısa bir zamanda başarıyla neticelenen bir operasyon gerçekleştirdik. Burada esasında askeri, ekonomik, istihbari devlet aklının koordineli bir şekilde kullanılmasıyla beraber çok başarılı bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonun başarısı esasında, hiçbir sivil kayıp olmadan çok hassasiyetle, sabırla yürütülen operasyon neticesinde bu başarı geldi." diye konuştu.

Türkiye'nin sivil hassasiyetine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Suriye'de terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkelerin yapmış olduğu mücadelelere baktığımızda girmiş oldukları şehirlerin yerle bir edildiğini, sivil terörist ayrımına çok dikkat edilmeden yapılan operasyonlar neticesinde de adeta o şehirlerin yıkıldığını görüyoruz. Allah'a hamdolsun Türk ordusunun, Türkiye'nin yaptığı operasyonlarda bunun izi bile görünmüyor. İnşallah bundan sonra biz 2. safhaya geçerek, altyapısını, belediyecilik hizmetlerini ve diğer hizmetlerini kısa zamanda koordine ederek ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın da tekrardan ülkelerine geri dönmelerinin önünü açmış olacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Onların bu mücadelesi de tıpkı Çanakkale'deki gibi, Afrin'de de aynı ruhu gördük. Buradaki başarılar esasında bu illerimize, güneyimizin hareketlenmesine ve bereketlenmesine, daha fazla yatırım yapılmasına vesile olacaktır. Adana da bu anlamda ticaretin ve yatırımın arttığı illerin başında gelecektir."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Adana'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Adana'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Adana'da

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Anahtar Kelimeler:
adana Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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