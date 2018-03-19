Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Adana'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomimizi büyütmeye, refahımızı arttırmaya, gençlerimize iş bulmaya, aş bulmaya çalıştık. Baktığımız zaman biz AK Parti olarak gerçekten de hep bir mücadele içerisinde, hep bir zorlukları aşarak, engelleri aşarak yürüdük." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Adana il teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente geleceğini belirterek, bütün Adanalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber olmaya davet etti.

Erdoğan'ın gelişinin Adana'nın gelişimi noktasında da farklı bir milat olması temennisinde bulunan Tüfenkci, partinin de geleceği açısından kongrenin şimdiden herkese hayırlı olmasını diledi.

Partide bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Tüfenkci, kongreyle yeni görev alacaklara da başarılar diledi.

Tüfenkci, AK Parti'nin insan odaklı bir yönetim anlayışıyla 15 yıldır Türkiye'ye, bu millete hizmet ettiğini vurgulayarak, göreve gelinen ilk günden bu yana aynı aşkla, şevkle ve heyecanla yola devam edildiğini kaydetti.