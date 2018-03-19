Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin başarısının ikinci safhasında, alt yapı ve belediyecilik hizmetlerinin kısa zamanda koordine edilerek Türkiye’de kalan Suriyeli vatandaşların ülkelerine geri dönmesinin sağlanacağını açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Adana’ya gelen Bakan Tüfenkci, ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren Bakan Tüfenkci, hiçbir sivil kaybı olmadan Afrin’de başarı sağlandığını kaydetti.

“İnşallah bundan sonra da ikinci safhada altyapı, belediyecilik hizmetleri ve diğer hizmetleri de kısa zamanda koordine ederek ülkemizde kalan Suriyeli vatandaşların tekrardan ülkelerine dönmelerinin önünü açmış olacağız" diyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Tüm şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradaki başarılar esasında bu illerin. Bölgenin hareketlenmesi güneyimizin hareketlenmesine ve bereketlenmesine, daha fazla yatırım yapılmasına da vesile olacaktır. Adana’mız da bu anlamıyla ticaretin ve yatırımın arttığı illerin başında gelir."

Bakan Bülent Tüfenkci, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.