Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye, devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı, tank yapar hale gelmeli, motor yapabilmeli, kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Gedik Gençlik Merkezi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı törenle hizmete girdi. Törende konuşma yapan Bakan Tüfenkci, AK Parti ile Türkiye’nin daha çok güçlendiğini belirterek, "Türkiye kendi tankını, topunu, silahını, helikopterini ve uçağını üretir hale geldi” ifadelerine yer verdi.

Sümer ve Tekel fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinin eleştirilmesine de değinen Tüfenkci, “Bugün bizleri eleştirenler var ya, hani diyorlar, ’Sümerbank, Tekel niye kapandı?’ Hala onların kafaları bez üretmede, iplik üretmede, pamuk üretmekte. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye’nin, dünyanın devi. Oysa Türkiye, devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı, tank yapar hale gelmeli, motor yapabilmeli, kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor" şeklinde konuştu.

Bu değişimin halen bazıları tarafından anlaşılmadığını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Anlayamadıkları için, bu ülkenin sanatçılarının gidip Türk ordusunun yanında durmalarını, destek olmalarını anlayamıyorlar. Onları sanatçı olmamakla itham ediyorlar. Sanatçılar arasında ayrım yapıyorlar, ötekileştiriyorlar. Onlar Suriye ordusuna, Fransız ordusuna destek için gitmediler. Onlar Türk ordusuna, başkomutanına destek olmak için gittiler. Ama bunu daha anlayamayanlar var maalesef ülkemizde" İfadelerine yer verdi.

Türkiye’de muhalefet sorunu olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “İnsanların milli duygularıyla alay ederek muhalefet yapılmaz, insanların acılarıyla siyaset yapılmaz. Bunu öğrenmen lazım. Varsa önerilerin, varsa bu ülke için söyleyeceğin gerçek bir söz, onu söylersin. Tutup bu ülkenin ağıtlarıyla, bu ülkenin türküleriyle, bu ülkenin marşlarıyla alay edemezsin. Askerliği yapmıştır herhalde Kılıçdaroğlu. Orada askerlerin sabah sporunu ’Yaylalar’ türküsüyle yaptığını unutmuştur belki. Onun için o söylendi, kahramanlık türküleri orada söylendi. Orada davul zurna çalınmadı Kılıçdaroğlu. Orada kahramanlık türküleri söylendi. Bunu bile eleştiri konusu veya alay konusu yapacak kadar gerçekten kendini kaybetmiş bir muhalefet. Daha çok kaybedecek. Her kaybettiğinde kendi şirazesini de kaybediyor. Böyle bir siyasetle muhalefetin bir yere gideceği yok. Onu CHP’liler düşünsün. Buradan CHP’lilere sesleniyorum, eğer iktidara taliplerse kiminle yola çıkacaklarını görsünler. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, bir söz vermişse o sözü mutlaka yerine getirir. Dün başka, bugün başka söylemez ama Kılıçdaroğlu bırakın dünü, bir saat önce başka söylüyor, bir saat sonra daha farklı şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.

Her zaman gençlere güvendiklerini belirten Tüfenkci, bu nedenle belediyelerin bu tür projelerini önemsediklerini söyledi. Belediye hizmetlerinin her zaman yapılabileceğini ifade eden Tüfenkci, “Yollar yapılır, asfalt dökülür, çöpler toplanır ama gençleri yetiştirmek, buluşacakları mekanları oluşturmak, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişeceği oyun alanları oluşturmak öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğunda. Bu anlamda belediyelerin oluşturdukları park bahçelerle, bu konuya çok çok önem veriyorlar, bizde onları destekliyoruz. Daha sağlıklı gençler, nesiller için sosyal belediyecilik çok önemli” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, millete hizmet etmenin en büyük şeref olduğunu belirterek, 1,5 yıl önce temelini attıkları Gedik Gençlik Merkezi’nin bölge halkına hizmet verecek olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardında gençlik merkezinin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Bakan Tüfenkci, gençlik merkezini inceleyerek buradaki çocuklarla bir süre sohbet etti. Program sonunda ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Bakan Tüfenkci’ye kendisine ait karakalem portre çalışmasını hediye etti.