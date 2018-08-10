Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

Destekleri için Gümüşhaneli hanımefendilere, gençlere, emekçilere, çiftçilere, dili dualı pirifanilere şükranlarını sunan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin desteğine, duasına, iltifatına layık olmaya çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy oranıyla şahsını cumhurbaşkanlığına layık gören Gümüşhanelilere sevgilerini ve şükranlarını ifade ederek, 16 Nisan halk oylamasında Türkiye genelinde dördüncü olan Gümüşhane'nin 24 Haziran'da komşusu Bayburt'tan hemen sonra ikinci sıraya yerleştiğini, 19 Kasım'da yapılan il kongresinde verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 10 aylık aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın, milli iradenin ve rekorların şehri Gümüşhane'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Hiçbir anımızı boş geçirmeden bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt'a uğradık. Oradaki kardeşlerimize teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane'de olduğu gibi Bayburt'ta da muhteşem bir coşku vardı. Orada da bu muhabbete, sevdaya şahit olduk. Nasipse yarın önce Ordu'ya geçeceğiz. Aslında sel felaketi sebebiyle Ordu'ya uğrayacağız. Ardından Rize'ye geçip hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. İnşallah onlara destek ve teveccühleri için şükranlarımız sunacağız. Pazar günü de Trabzon'dayız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz'de geçirmiş oluyoruz."

Erdoğan, Gümüşhane'ye kuru bir teşekkür için gelmediklerini, bugün şehrin tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi için önemli bir yatırımının açılışını yapmaya geldiklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, toplam yatırım bedeli 1 milyar lira olan, bünyesinde 17 kilometre uzunluğunda 9 tünel, 13 köprü ve 4 viyadüğün olduğu Gümüşhane çevre yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını aktardı.