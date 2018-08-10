HABER

Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Neymiş dövizmiş, neymiş kurmuş. Geçin o işi geçin" - "Hiçbir anımızı boş geçirmeden bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" - "Çevre yolu ile Gümüşhane üzerinden doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde seyahat eden vatandaşlarımıza da daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı getiriyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Neymiş dövizmiş, neymiş kurmuş. Geçin o işi geçin." dedi.

Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 10 aylık aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın, milli iradenin ve rekorların şehri Gümüşhane'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy oranıyla şahsını cumhurbaşkanlığına layık gören Gümüşhanelilere sevgilerini ve şükranlarını ifade ederek, 16 Nisan halk oylamasında Türkiye genelinde dördüncü olan Gümüşhane'nin 24 Haziran'da komşusu Bayburt'tan hemen sonra ikinci sıraya yerleştiğini, 19 Kasım'da yapılan il kongresinde verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.

Destekleri için Gümüşhaneli hanımefendilere, gençlere, emekçilere, çiftçilere, dili dualı pirifanilere şükranlarını sunan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin desteğine, duasına, iltifatına layık olmaya çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir anımızı boş geçirmeden bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt'a uğradık. Oradaki kardeşlerimize teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane'de olduğu gibi Bayburt'ta da muhteşem bir coşku vardı. Orada da bu muhabbete, sevdaya şahit olduk. Nasipse yarın önce Ordu'ya geçeceğiz. Aslında sel felaketi sebebiyle Ordu'ya uğrayacağız. Ardından Rize'ye geçip hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. İnşallah onlara destek ve teveccühleri için şükranlarımız sunacağız. Pazar günü de Trabzon'dayız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz'de geçirmiş oluyoruz."

Erdoğan, Gümüşhane'ye kuru bir teşekkür için gelmediklerini, bugün şehrin tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi için önemli bir yatırımının açılışını yapmaya geldiklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, toplam yatırım bedeli 1 milyar lira olan, bünyesinde 17 kilometre uzunluğunda 9 tünel, 13 köprü ve 4 viyadüğün olduğu Gümüşhane çevre yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını aktardı.

"Biz Ferhat'ız, siz Şirinsiniz. Biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu belki birileri görmüyor ama siz şimdi burada dağları nasıl deldiğimizi gördünüz mü?" diyen ve alandakilerden "evet" cevabını alan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra buralardan gidip geleceksiniz. Şimdi Zigana falan da bitsin buradan Trabzon 20 dakika. Şimdi bir saate indi, Zigana'dan sonra 20 dakika. Zaman zaman sütlaç da yemeye gidersiniz. Bütün bunlar aşk işi aşk. Eğer aşıksanız olur, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz bu millete aşığız aşık. Neymiş dövizmiş, neymiş kurmuş. Geçin o işi geçin. Aşığa Bağdat yakındır. İşte buraları aştık geliyoruz. Böylece daha önce tek yol olarak hizmet veren mevcut yoldaki transit trafiği şehir dışına alarak çift gidiş çift geliş şeklinde Gümüşhanemize kazandırıyoruz. Böylece transit trafiği ile ile şehir içi trafiğini birbirinde tamamen ayırıyor, şehir içindeki trafik yoğunluğunu da ortadan kaldırıyoruz. Çevre yolu ile Gümüşhane üzerinden doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde seyahat eden vatandaşlarımıza da daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı getiriyoruz."

Çevre yolunun hizmete girmesiyle tarihi İpek Yolu güzergahının en önemli durak noktalarından Gümüşhane'nin cazibesinin artacağına inandığını aktaran Erdoğan, "Pestilleri biraz fazla hazırlayın. Sadece pestil için buraya gelen çok olacak. Artık buraya bir otel yetmez. Otellerin sayısını artırın." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane Şehir Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.