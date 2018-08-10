Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Neymiş dövizmiş, neymiş kurmuş. Geçin o işi geçin." dedi.
Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 10 aylık aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın, milli iradenin ve rekorların şehri Gümüşhane'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy oranıyla şahsını cumhurbaşkanlığına layık gören Gümüşhanelilere sevgilerini ve şükranlarını ifade ederek, 16 Nisan halk oylamasında Türkiye genelinde dördüncü olan Gümüşhane'nin 24 Haziran'da komşusu Bayburt'tan hemen sonra ikinci sıraya yerleştiğini, 19 Kasım'da yapılan il kongresinde verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.
Destekleri için Gümüşhaneli hanımefendilere, gençlere, emekçilere, çiftçilere, dili dualı pirifanilere şükranlarını sunan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin desteğine, duasına, iltifatına layık olmaya çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiçbir anımızı boş geçirmeden bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt'a uğradık. Oradaki kardeşlerimize teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane'de olduğu gibi Bayburt'ta da muhteşem bir coşku vardı. Orada da bu muhabbete, sevdaya şahit olduk. Nasipse yarın önce Ordu'ya geçeceğiz. Aslında sel felaketi sebebiyle Ordu'ya uğrayacağız. Ardından Rize'ye geçip hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. İnşallah onlara destek ve teveccühleri için şükranlarımız sunacağız. Pazar günü de Trabzon'dayız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz'de geçirmiş oluyoruz."
Erdoğan, Gümüşhane'ye kuru bir teşekkür için gelmediklerini, bugün şehrin tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi için önemli bir yatırımının açılışını yapmaya geldiklerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, toplam yatırım bedeli 1 milyar lira olan, bünyesinde 17 kilometre uzunluğunda 9 tünel, 13 köprü ve 4 viyadüğün olduğu Gümüşhane çevre yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını aktardı.
"Biz Ferhat'ız, siz Şirinsiniz. Biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu belki birileri görmüyor ama siz şimdi burada dağları nasıl deldiğimizi gördünüz mü?" diyen ve alandakilerden "evet" cevabını alan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bundan sonra buralardan gidip geleceksiniz. Şimdi Zigana falan da bitsin buradan Trabzon 20 dakika. Şimdi bir saate indi, Zigana'dan sonra 20 dakika. Zaman zaman sütlaç da yemeye gidersiniz. Bütün bunlar aşk işi aşk. Eğer aşıksanız olur, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz bu millete aşığız aşık. Neymiş dövizmiş, neymiş kurmuş. Geçin o işi geçin. Aşığa Bağdat yakındır. İşte buraları aştık geliyoruz. Böylece daha önce tek yol olarak hizmet veren mevcut yoldaki transit trafiği şehir dışına alarak çift gidiş çift geliş şeklinde Gümüşhanemize kazandırıyoruz. Böylece transit trafiği ile ile şehir içi trafiğini birbirinde tamamen ayırıyor, şehir içindeki trafik yoğunluğunu da ortadan kaldırıyoruz. Çevre yolu ile Gümüşhane üzerinden doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde seyahat eden vatandaşlarımıza da daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı getiriyoruz."
Çevre yolunun hizmete girmesiyle tarihi İpek Yolu güzergahının en önemli durak noktalarından Gümüşhane'nin cazibesinin artacağına inandığını aktaran Erdoğan, "Pestilleri biraz fazla hazırlayın. Sadece pestil için buraya gelen çok olacak. Artık buraya bir otel yetmez. Otellerin sayısını artırın." şeklinde konuştu.
(Sürecek)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi
Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum