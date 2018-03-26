Günaydın, müze çalışmalarını inceledi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökçay Kavşağında bulunan Etnografya Müzesinin devamı olarak 400 metre uzunluğa sahip Ergenekon Müzesi’nin inşaat çalışmalarını inceledi.

Günaydın, zigzaglı, kırma sistemle odalar şeklinde çayın her iki tarafında yer alacak olan Etnografya Müzesi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Günaydın, farklı bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, “İnşaat alanında bulunan ve demir döşenmeyen bölgeler açık. Aşağıdan geçen su kanalımızı, binamızın içerisinden seyrediyoruz. Bu betonarme içerisinde yatay tabanı gören pencereler var. Bazen ustalarımız yanlışlık yapılmış düşüncesiyle kapatabiliyor, bunları yerinde incelemek istedim. Ustalarımız bu konuyu doğru yapmış. Kolonlar üzerine müze kuruyoruz, şu anda mevcut 160 metre uzunluğundaki Etnografya Müzemizle bu müzemiz bütünleşiyor. Orjinallik olması için aşağıdan geçen suyu, buradan görme şansı var” dedi.

Mermerden destan yer alacak

Müzenin Türk mimarisinin hem çağdaş geleceğini, hem de geçmişini yansıtacağına dikkat çekildi. Müzede bin ton ağırlığında mermere işlenen Ergenekon Destanı, ahşap sanat merkezinde işlenen dünyaca ünlü ressamlara ait 3 boyutlu tablolar, Orta Asya’dan, Anadolu’ya kadar gelen Türk kıyafetlerinin mermerden işlenmiş heykelleri, ISMEK bünyesinde üretilen ve Anadolu motiflerini üzerinde barındıran ipek iplikten, ipek kumaş üzerine bayanlar tarafından işlenen değerli eserlerin yanı sıra Cumhuriyet öncesi 550 yıllık Isparta tarihinin de müzede yer alacağı kaydedildi.