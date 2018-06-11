"Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, günbegün, adım adım Kandil'e yaklaştıklarını belirterek, "Tabii bundan rahatsızlık duyan muhalefet partisi temsilcileri ve cumhurbaşkanı adayları olduğunu da maalesef görüyoruz. Kandil'de terör unsurlarının kalmadığını söyleyecek kadar terör örgütünün sözcülüğüne soyunmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesine bağlı Karanfil Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şahin, vatandaşlarla sohbet etti.

Şahin, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kandil'e düzenlenen hava harekatına işaret ederek, "Biz bir taraftan 24 Haziran'daki seçim zaferimize yaklaşırken diğer taraftan askerimiz, polisimiz, korucularımız, güvenlik güçlerimiz terörle mücadele konusunda kararlılıkla adımlarını atmaya devam ediyorlar." dedi.

Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaştıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Tabii bundan rahatsızlık duyan muhalefet partisi temsilcileri ve cumhurbaşkanı adayları olduğunu da maalesef görüyoruz. Kandil'de terör unsurlarının kalmadığını söyleyecek kadar terör örgütünün sözcülüğüne soyunmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyet bir tarafta Yasin Börü ve arkadaşlarının katili, azmettiricisi olan Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın derken diğer taraftan da teröristlerin korkulu rüyası olan askerlerimizin, generallerimizin apoletlerini sökmekten bahsediyor. Vatandaşımız basireti ve feraseti ile inanıyorum ki herkese gerekli notu da 24 Haziran'da verecek."