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GÜNCELLEME - "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayını destekleyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: - "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek" KALAYCI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ EKLENDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." dedi.

Kalaycı, AA muhabirine, TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalaycı, bazı basın yayın organlarında, MHP'nin Meclis Başkanlığı seçiminde aday göstereceği, seçimin birinci ve ikinci turunda kendi adayını destekleyeceği yönünde haberler yer aldığına işaret ederek, "Bu haberler tamamen asılsızdır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerinin altını çizen Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

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