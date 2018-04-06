GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altında yer alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Afyonkarahisar programı kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
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