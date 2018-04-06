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GÜNDEM İPTALİ

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altında yer alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Afyonkarahisar programı kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Veysel Eroğlu

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