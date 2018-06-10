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GÜNDEM ÖZETİNE EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 01:07 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

Yıldırım, partisinin Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndaki mitinginin ardından kaymakamlık ziyaretinde bulunacak.

(Edirne/15.00/16.00/Kırklareli/17.00/18.30)

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Anahtar Kelimeler:
gündem Yıldırım

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