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GÜNDEME EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 09:09 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışı ile AK Parti MKYK toplantısına katılacak.

(Ankara/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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