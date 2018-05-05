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GÜNDEME EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Yıldırım, partisinin Kayseri Kadın Kolları 5. İl Kongresi'ne, Kayseri Şehir Hastanesi ile Osman Ulubaş Fen Lisesi açılış törenlerine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Kayseri/14.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım

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