Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Reuters haber ajansı, seçimin ardından kaynaklara dayandırdığı haberde, yeni kabinede MHP’lilerin yer alabileceğini yazdı. Reuters’ın, “Seçimdeki destekten sonra, Erdoğan milliyetçilere kabinede görev verebilir” başlıklı haberinde, AK Partili ve MHP’den yetkililer isim vermeden konuştu.

ERDOĞAN KARAR VERECEK

İsmini vermeden konuşan MHP’li yetkili, “Kabinede Cumhurbaşkanı’nın uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin yer alması olası. Sonunda, bu Erdoğan’ın kararı olacak” dedi.

Öte yandan Erdoğan’a yakın bir kaynak daha ismini vermeden konuştu. İsmini açıklamayan yetkili, “Erdoğan’ın yeni kabinede MHP’ye yakın isimleri bakan yapması sürpriz olmaz” yorumunu yaptı.

