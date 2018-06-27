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Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters haber ajansına isim vermeden konuşan AK Partili ve MHP'li yetkililer, "Erdoğan, kabinesinde MHP'li isimlere yer verebilir" derken, AK Partili yetkili, "Sürpriz olmaz" yorumunu yaptı.

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Reuters haber ajansı, seçimin ardından kaynaklara dayandırdığı haberde, yeni kabinede MHP’lilerin yer alabileceğini yazdı. Reuters’ın, “Seçimdeki destekten sonra, Erdoğan milliyetçilere kabinede görev verebilir” başlıklı haberinde, AK Partili ve MHP’den yetkililer isim vermeden konuştu.

ERDOĞAN KARAR VERECEK

İsmini vermeden konuşan MHP’li yetkili, “Kabinede Cumhurbaşkanı’nın uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin yer alması olası. Sonunda, bu Erdoğan’ın kararı olacak” dedi.

Öte yandan Erdoğan’a yakın bir kaynak daha ismini vermeden konuştu. İsmini açıklamayan yetkili, “Erdoğan’ın yeni kabinede MHP’ye yakın isimleri bakan yapması sürpriz olmaz” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Bahçeli kabine meclis 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Verecek..çak..cuk diye bir şey yok en az 4 tane bakanlık verecek akp hemde 1-2 baba bakanlık verecek ama çok zor olacak akp için.
Gündemi sarsacak bir iddia değilki. Demokratik parlamenter sistemde olsak, AKP tek başına çoğunluğu sağlayamıyordu. E ittifak halinde olduklarına göre kullanılmayan birkaç bakanlık bahşederek desteklerini alması sürpriz değilki.
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